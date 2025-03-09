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Toplantıdan Brownhill çıktı! Solskjaer aradığı orta sahayı Burnley'de buldu

Kartal’ın yapılan transfer zirvesinin ardından ilk olarak orta saha bölgesine takviye yapacağı öne sürülüyor. Solskjaer’in Burnley forması giyen Josh Brownhill’i önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta görmek istediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Toplantıdan Brownhill çıktı! Solskjaer aradığı orta sahayı Burnley’de buldu

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Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için harekete geçilecek ilk isim belli oldu. Kartal'ın Josh Brownhill için nisanda operasyona başlayacağı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu Championship takımlarından Burnley'de forma giyiyor. Tecrübeli orta sahanın takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 1.79 boyundaki oyuncu pasları, defansif katkısı ve fiziksel dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Brownhill'i Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon için takımda görmek istediği gelen bilgiler arasında. İngiliz futbolcu 2020 yılından beri giydiği Burnley forması ile 200 maçta 25 gol attı ve 21 asist yaptı.

Siyah- Beyazlılar'da Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Solskjaer ve Futbol Direktörü Eduard Graf bir transfer zirvesi gerçekleştirmişti. Bu toplantıda kanat; bek ve forvet bölgelerine yıl bitiminde transfer yapılacağı ve listedeki futbolcularla nisan ayında görüşmelere başlanacağı kararı alınmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda ön libero bölgesine de takviye yapılacağı aktarıldı.

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