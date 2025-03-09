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Galatasaray, Brezilyalı yıldız Neymar'ı transfer etmek için harekete geçti!

Her sezon en az bir dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray, futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Neymar’ın peşine düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Galatasaray, Brezilyalı yıldız Neymar’ı transfer etmek için harekete geçti!

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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon taraftarına yeni bir yıldız daha hediye etmek için harekete geçti. Galatasaray Yönetimi, Brezilya tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Neymar'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın Neymar ile ilgilendiğini İspanyol medyası okuyucularına duyurdu. İspanyol National. cat'in haberine göre; Galatasaray Neymar'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor ve transferde bir hayli iddialı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Haberin ayrıntılarında G.Saray cephesinin Brezilyalı yıldızı çok istediği, dünyaca ünlü yıldızın tüm taleplerinin karşılanabileceği ifade edildi. G.Saray'ın, Neymar'a bir proje sunduğu ve takımın 'liderliğinin' kendisine verileceği belirtildi.

Santos'ta forma giyen Brezilyalı yıldızın hedefi 2026 Dünya Kupası'nda milli takımı ile sahada olmak. Kanat forvet ve forvet arkası oynayabilen 33 yaşındaki futbolcu Barcelona ve PSG formaları da giydi. Brezilya Milli Takımı'nda 128 maçta forma giyen Neymar, 79 gol attı. Kariyerinde 598 maça çıkan Sambacı, 363 gol atarken 223 asist yaptı. Neymar'ın Santos ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

G.SARAY ÇOK İSTİYOR
İspanyol medyası, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız Neymar ile ciddi olarak ilgilendiğini yazdı.

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