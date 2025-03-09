Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek.

Sarı-Kırmızılı ekipte Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Oynadığı son 4 resmi maçta berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada kazanarak farkı 7'ye çıkarmayı hedefliyor.

ALANYA'YA KALESİNİ KAPATIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. Cimbom, söz konusu 3 karşılaşmada iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.