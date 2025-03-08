Ferguson Mourinho’yu alt etti!

Fenerbahçe'nin, Glasgow Rangers'a evinde 3-1 yenilmesi Ada basınında büyük yankı uyandırdı. BBC, "Acımasız Rangers, Avrupa Ligi'nde Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi" derken, The Guardian, "Vaclav Cerny'nin Fenerbahçe'ye attığı akıllıca iki gol Mourinho'ya iş çıkardı" ifadelerini kullandı.



Sky Sports ise "Rangers, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin golleriyle İstanbul'da Avrupa Ligi'nde muhteşem galibiyete ulaştı" değerlendirmesinde bulundu. İskoç basınından The Herald, "Dessers ve Cerny, Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi şaşırttı" derken, Rangers Review ise "Ferguson, destansı Avrupa zaferinde Mourinho'yu alt etti" başlığını attı.



ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

ADA basını, Rangers'ın hocası Barry Ferguson ve oyuncuların performanslarından övgüyle bahsetti.

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