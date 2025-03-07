Manchester gözünü Yusuf’a dikti!

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi. İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı.



Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi. İngiliz ekibinin yetkilileri, Rangers maçında genç stoperi dün izleyedi. Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern yetkilileri tribünden takip etmişti. Fener'de bu sezon 14 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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