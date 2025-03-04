Fenerbahçe takım savunmasında yükselişte!

Antalyaspor önünde aldığı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'de takım savunmasındaki yükseliş dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler özellikle son 1 ay içinde gösterdiği performansla tam bir Jose Mourinho takımı olma yolunda önemli adımlar attığını gösteriyor.



Fener bu sezon rakiplerine 2.72 şut imkanı tanıyarak bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Mourinho'nun ekibi ayrıca son 4 haftada Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor önünde kalesinde yalnızca 1.50'lik gol beklentisi yaşadı.



Yine son iki haftada Galatasaray ve Antalyaspor'a isabetli şut imkanı tanımayan Fenerbahçe'de özellikle yeni transfer Milan Skriniar'ın performansı büyük beğeni topluyor. Son dakikada adeta Galatasaray'ın elinden alınan Slovak stoper takım savunmasına çok olumlu bir etki yaparken, kısa sürede taraftarların da sevgilisi haline geldi.

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