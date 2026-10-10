Vincenzo Italiano'dan orta saha kararı! Yıldız futbolcu yerine yeni transfer
Süper Lig'de milli ara öncesi Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırlayacak. 7. hafta mücadelesinde rakibini konuk edecek Kara Kartal'da tek hedef kazanmak. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzonspor derbisi öncesinde problem yaşamamak adına Orkun Kökçü yerine Fabio Miretti'ye görev verecek. İşte Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 lig maçında siyah-beyazlılar 25 galibiyet elde ederken Kocaelispor 5 kez kazandı. 12 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
BEŞİKTAŞ 25 KEZ KAZANDI
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 42 karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip 25 maçtan galibiyetle ayrılırken Kocaelispor 5 kez 3 puana ulaştı. Taraflar 12 karşılaşmada berabere kaldı. Beşiktaş rakibine 83 gol atarken Kocaelispor 40 golle karşılık verdi.
GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, geçen sezon Kocaelispor ile oynadığı iki lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki mücadeleyi 3-1, Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı ise 1-0 kazandı.
DOLMABAHÇE'DE KARTAL ÜSTÜN
Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu maçların 14'ünü kazanırken Kocaelispor 2 galibiyet elde etti. 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş İstanbul'daki maçlarda 50 gol atarken Kocaelispor 23 kez fileleri havalandırdı.
KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA
Kocaelispor, Beşiktaş karşısındaki son Süper Lig galibiyetini 6 Mart 1999'da aldı. Yeşil-siyahlılar, BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Kocaelispor bu maçın ardından siyah-beyazlılarla ligde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.
BEŞİKTAŞ 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Kocaelispor ile Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
EN FARKLI GALİBİYET 7-1
Beşiktaş, Kocaelispor karşısındaki en farklı lig galibiyetini 1994-1995 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki karşılaşmayı 7-1 kazandı. Kocaelispor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonundaki 3-0'lık sonuçla aldı. İki ekip arasında 1995-1996 sezonunda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 5-3 kazanırken Beşiktaş, 2008-2009 sezonundaki karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Olaitan, Salih, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic