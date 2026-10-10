Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 lig maçında siyah-beyazlılar 25 galibiyet elde ederken Kocaelispor 5 kez kazandı. 12 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.