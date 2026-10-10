Eyüpsultan Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçiminin ilk turunda, üzerinde "Hırsız Cafer" yazılan bir oy pusulası geçersiz sayıldı. CHP'li ve Yeni Partili üyeler, geçersiz sayılan pusulanın kameraya gösterilmesini isteyince "Gerek yok, arkadaşlar gördü" diyerek itirazı geçiştirmeye çalıştı.

Abdullah Özdemir, geçerli olması gereken bir oyun geçersiz sayıldığını belirterek hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ABDULLAH ÖZDEMİR: GEÇERLİ OYUMUZ GEÇERSİZ SAYILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan'daki seçimin ardından yaptığı açıklamada, üçüncü tur oylamasında Cumhur İttifakı adayının 19 oy aldığını belirtti. Özdemir, Cumhur İttifakı'nın 14 meclis üyesinin yanı sıra CHP'li beş meclis üyesinin de Muhammet Çakır'a oy verdiğini, CHP adayı Cafer Parlak'ın ise 18 oy aldığını söyledi.

Bir oyun geçersiz sayılması nedeniyle sonucun değiştiğini belirten Özdemir, "AK Partimizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu, maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. 18 olarak sayıldı" ifadelerini kullandı.

YÜREĞİR ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Özdemir, Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan belediye başkan vekilliği seçimini de gündeme getirdi. Yüreğir'deki seçimde yapılan itirazlar üzerine Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turda alınan 19 oyun geçerli ve yeterli olduğu yönünde karar verdiğini belirten Özdemir, AK Parti adayının başkan vekili seçildiğini hatırlattı.

Eyüpsultan'daki seçimde de benzer bir hukuki sürecin yürütüleceğini ifade eden Özdemir, "Aynı durum inşallah biz hukuksal buradaki mücadelemizi yürüteceğiz ve gerekli itirazlarımızla aynı sonucu Allah'ın izniyle burada da alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Özdemir, hukuki mücadeleyi hızlı bir şekilde başlatacaklarını belirterek mahkemelerin talepleri doğrultusunda karar vereceğine inandıklarını dile getirdi.