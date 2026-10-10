Eyüpsultan'da seçim hesabı karıştı: AK Parti geçersiz sayılan oya itiraz edecek! Abdullah Özdemir'den Yüreğir örneği
Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır, CHP'li üyelerin de desteğiyle 19 oy alarak seçimi kazanmasına rağmen, meclis divanının geçerli bir oyu geçersiz saymasıyla süreç 4. tura taşındı. Yaşanan duruma sert tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Adana Yüreğir emsalini hatırlatarak hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ve seçimin asıl kazananının Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesi de oy verdiğini, AK Parti'nin geçerli olması gereken bir oyunun geçersiz sayılıp 18 kabul edildiğini kaydederek, seçime itiraz edeceklerini bildirdi.
Eyüpsultan Belediye Meclisi, CHP'li belediye başkanının rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere Meclis 2. Başkanvekili Kıymet Kaya Koçak başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.
Yoğun tartışmalara ve skandal kararlara sahne olan kritik seçimde, CHP Grubu Cafer Parlak'ı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Çakır'ı aday gösterdi.
3. TURDA 19-18 ÜSTÜNLÜK: CHP'LİLERİN DE DESTEĞİYLE ZAFER CUMHUR İTTİFAKI'NIN OLDU
Seçim sürecinde ilk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamazken, tansiyonun doruğa çıktığı 3. tur oylamasında kritik bir kırılma yaşandı.
Salt çoğunluk olan 20 oyun arandığı üçüncü turda, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır, 14 Cumhur İttifakı üyesinin yanı sıra 5 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin de vicdani ve ortak iradesiyle 19 oy aldı. CHP adayı Cafer Parlak ise 18 oyda kaldı.
Ancak meclis divanının aldığı karar neticesinde, AK Parti'nin geçerli olması gereken bir oyu yine geçersiz sayıldı ve seçim 4. tura taşındı.
4. turda ise CHP'li Parlak 19, AK Parti'li Çakır 16 oy alırken; Çakır'a verilen 2 oyun "harf hatası" gibi gerekçelerle iptal edilmesi dikkat çekti.
CHP'Lİ ÜYE KENDİ ADAYINI TESCİLLEDİ: HIRSIZ CAFER
Eyüpsultan Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçiminin ilk turunda, üzerinde "Hırsız Cafer" yazılan bir oy pusulası geçersiz sayıldı. CHP'li ve Yeni Partili üyeler, geçersiz sayılan pusulanın kameraya gösterilmesini isteyince "Gerek yok, arkadaşlar gördü" diyerek itirazı geçiştirmeye çalıştı.
ABDULLAH ÖZDEMİR: GEÇERLİ OYUMUZ GEÇERSİZ SAYILDI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan'daki seçimin ardından yaptığı açıklamada, üçüncü tur oylamasında Cumhur İttifakı adayının 19 oy aldığını belirtti. Özdemir, Cumhur İttifakı'nın 14 meclis üyesinin yanı sıra CHP'li beş meclis üyesinin de Muhammet Çakır'a oy verdiğini, CHP adayı Cafer Parlak'ın ise 18 oy aldığını söyledi.
Bir oyun geçersiz sayılması nedeniyle sonucun değiştiğini belirten Özdemir, "AK Partimizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu, maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. 18 olarak sayıldı" ifadelerini kullandı.
YÜREĞİR ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI
Özdemir, Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan belediye başkan vekilliği seçimini de gündeme getirdi. Yüreğir'deki seçimde yapılan itirazlar üzerine Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turda alınan 19 oyun geçerli ve yeterli olduğu yönünde karar verdiğini belirten Özdemir, AK Parti adayının başkan vekili seçildiğini hatırlattı.
Eyüpsultan'daki seçimde de benzer bir hukuki sürecin yürütüleceğini ifade eden Özdemir, "Aynı durum inşallah biz hukuksal buradaki mücadelemizi yürüteceğiz ve gerekli itirazlarımızla aynı sonucu Allah'ın izniyle burada da alacağımıza inanıyoruz" dedi.
Özdemir, hukuki mücadeleyi hızlı bir şekilde başlatacaklarını belirterek mahkemelerin talepleri doğrultusunda karar vereceğine inandıklarını dile getirdi.
"G HARFİNİ ALTIYA, Z HARFİNİ İKİYE BENZETME" TEPKİSİ
Belediye başkan vekilliği seçimlerinde oyların değerlendirilme biçimini eleştiren Özdemir, daha önceki seçimlerde de benzer tartışmalar yaşandığını savundu. Özdemir, "Maalesef G harfini altıya benzetme, Z harfini ikiye benzetme gibi komedi içeren kararların alındığını üzülerek ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Seçimlerde belediye meclis divanının siyasi çoğunluğun etkisi altında karar verdiğini öne süren Özdemir, bazı kararların siyasi çıkarlar doğrultusunda alındığını ve adalet duygusundan uzak uygulamaların tekrarlandığını söyledi.
BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ İÇİN YENİ SİSTEM ÖNERİSİ
Özdemir, belediye başkan vekilliği seçimlerinde tartışmaların önüne geçilmesi için yeni bir sistem kurulması gerektiğini belirtti. Normal seçimlerde olduğu gibi pusula, mühür ve benzeri yöntemlerin kullanılması gerektiğini söyleyen Özdemir, oyların değerlendirilmesinde en küçük bir şaibeye veya yanlış karara yer bırakılmamasını istedi.
Milyonlarca kişinin yaşadığı ilçelerde yönetimi belirleyen bu seçimlerin daha tarafsız yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, divan heyetlerinin ilçe seçim kurulları gibi tarafsız devlet organları tarafından yönetilmesini önerdi.
Özdemir, "Bu şekilde bir düzenlemeyle de artık taraflı tarafsız vatandaşlarımızın tamamının gündeminden belediye başkan vekillikleri ya da belediye başkanlıkları meclis seçimlerini düşürmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
"AMAÇ BELEDİYE SAYISINI ARTIRMAK DEĞİL"
AK Parti'nin Eyüpsultan'daki mücadelesinin yalnızca belediye sayısını artırmaya yönelik olmadığını savunan Özdemir, asıl hedeflerinin ilçede vatandaşlara hizmet sunmak olduğunu söyledi.
Muhammet Çakır'ın başkan vekilliği görevini üstlenmesi halinde ekibiyle birlikte Eyüpsultan'da gerekli hizmetleri yerine getireceğini belirten Özdemir, hukuki süreç sonunda istedikleri kararın çıkması durumunda tüm ilçe sakinlerine eşit hizmet sunmak için çalışacaklarını ifade etti.
Özdemir, açıklamasının sonunda AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine, Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanlarına ve teşkilatlarına teşekkür etti. Ayrıca seçimde farklı bir tercih ortaya koyan CHP'li meclis üyelerine de teşekkürlerini iletti.