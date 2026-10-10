Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Yalova'da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova merkezli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre 10 Ekim 2026 saat 22.08.49'da kaydedilen depremin merkez üssünün Yalova'ya 4,66 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova merkezli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Deprem, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08.49'da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi'nde, Yalova'ya 4,66 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
Depremin yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel