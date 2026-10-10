Yusuf Ulutaş'a makam odasında binlerce dolarlık rüşvet! Esenyurt soruşturmasında para trafiğinin izleri

MARKET ALIŞVERİŞ KARTLARIYLA NAKİT PARA

Anıl Alioğlu'nun ifadesinde, soruşturmanın dikkat çeken bir başka ayrıntısı daha yer aldı. Alioğlu, Yusuf Ulutaş'ın bazı firmalardan A101, BİM ve FİLE gibi zincir marketlere ait alışveriş kartları talep ettiğini ve bunları İbrahim Doğancıoğlu'na verdiğini söyledi. Beyana göre, söz konusu alışveriş kartları daha sonra Namık Çebi İnşaat ve bazı başka firmalara verilerek karşılığında nakit para temin edildi. Soruşturma kapsamında bu iddiaların ve kart hareketlerinin incelendiği belirtildi.



RÜŞVET İDDİALARINDA BİLGİSAYAR DETAYI

Dosyada yer alan bir diğer iddia ise Ekim Peyzaj isimli firmanın sahibi Ziya Köklü'nün, Yusuf Ulutaş'a para dışında dizüstü bilgisayar da temin ettiği yönünde oldu. Köklü, ifadesinde bilgisayarları Eyüp Mücahit Gülmez'den aldığını belirtti. Gülmez ise bilgisayarlara ilişkin faturaları ve WhatsApp yazışmalarını soruşturma dosyasına sundu. İfadesinde, bilgisayarların teslimi için kendisine Yusuf Ulutaş'ın telefon numarasının gönderildiğini, Ulutaş ile görüştükten sonra bilgisayarları onun yönlendirdiği belediye çalışanına teslim ettiğini anlattı.



TELEFON DİNLEMELERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca iletişimin denetlenmesi tedbirleri uygulandı. Bu kapsamda elde edilen 7 ayrı telefon görüşmesi kaydının soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. Söz konusu görüşmelerde belediyedeki rüşvet iddiaları ve para ilişkilerine yönelik konuşmalar bulunduğu değerlendirildi.





MASAK RAPORUNDA ÇARPICI ARTIŞ: 2025'TE 231 MİLYON TL

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda Yusuf Ulutaş'ın banka hesaplarındaki para transfer hareketleri de mercek altına alındı. Rapora göre Ulutaş'ın 2017 yılında 601 bin 619 TL olan para transfer işlem hacmi, 2018 yılında 1 milyon 73 bin 514 TL'ye yükseldi. 2019-2021 döneminde yıllık ortalama 400 bin TL seviyesinde seyreden işlem hacmi, 2022 yılında 10 milyon TL'nin üzerine çıktı. 2023 yılında 8,5 milyon TL, 2024 yılında 10,6 milyon TL seviyesinde olan işlem hacmi, 2025 yılında 231 milyon 26 bin 362 TL'ye yükseldi. 2026 yılında raporun hazırlandığı tarihe kadar ise 7 milyon 278 bin 151 TL işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.



KIZ KARDEŞİNİN HESABINDA 212 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ

MASAK raporunun dikkat çeken tespitlerinden biri de Yusuf Ulutaş ile kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek arasındaki finansal işlemler oldu. Raporda, Ulutaş'ın en yüksek işlem hacmine sahip karşı tarafının 212 milyon 155 bin 533 TL ile kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek olduğu belirtildi. Şenyürek'in hesabına giren paraların genellikle Yusuf Ulutaş tarafından nakit olarak yatırıldığı, ardından Şenyürek tarafından yine nakit olarak çekildiği tespitine yer verildi. Ayrıca 17 Haziran 2025 tarihinde Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde bulunan bir bağımsız bölüme ilişkin 15 milyon TL'lik para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.



MASAK raporunda, söz konusu taşınmazın suç geliriyle bağlantılı olabileceği ve para hareketlerinin kaynağının gizlenmesi amacı taşıyabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi. Türk Hava Yollarında çalıştığı ifade edilen Şenyürek'in bilinen gelirinin de hesaplarındaki para hareketleriyle orantılı olmadığı kaydedildi.