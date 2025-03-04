Cimbom’un Alanyaspor maçı öncesi Okan Buruk’tan flaş karar!

Son dakikalarda yediği penaltı golüyle Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray'da moraller bozuk. Özellikle ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri ile tepki çeken teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefinde.



Cezalı olduğu için tribünde takip ettiği maçtan çok üzgün bir şekilde ayrılan tecrübeli hoca, yeniden takıma çıkış yakalatmanın planlarını yapıyor. Alınan bilgilere göre Buruk pazar günü deplasmanda oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesinde flaş bir karar aldı.



Başarılı teknik adamın perşembe günü takımı Antalya'ya götüreceği ve maça kadar burada kamp yapılacağı ifade edildi. Okan Buruk'un hem takımı İstanbul'da oluşan olumsuz havadan uzaklaştırmak hem de futbolcularla uzun süre beraber vakit geçirerek motivasyonu yukarıya çekmeyi planladığı belirlendi.



SAVUNMADA KIRMIZI ALARM

Son iki sezonda ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Zorlu fikstür öncesi defansif problemler can sıkıyor.

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