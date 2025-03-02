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Fenerbahçe Antalyaspor karşısında hata istemiyor!

Şampiyonluk yarışında lider G.Saray’ı takibini sürdüren Fenerbahçe, bugün saat 20.30’da Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı- Lacivertliler bu maçta kayıp istemiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Fenerbahçe Antalyaspor karşısında hata istemiyor!

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde Sarı-Lacivertliler, 18 galibiyet; 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar ise 8 galibiyet; 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı. Fenerbahçe son olarak Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı yenmiş ve çeyrek finale yükselmişti. Mourinho'nun öğrencileri ligde Antalyaspor karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

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