Fenerbahçe Antalyaspor karşısında hata istemiyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde Sarı-Lacivertliler, 18 galibiyet; 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar ise 8 galibiyet; 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı. Fenerbahçe son olarak Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı yenmiş ve çeyrek finale yükselmişti. Mourinho'nun öğrencileri ligde Antalyaspor karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.