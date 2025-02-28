Ciro Immobile: "Beşiktaş’ta mutluyum"

Beşiktaş'ın sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ciro Immobile, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. İtalyan forvetin, sezon sonunda Siyah- Beyazlı kulüpten ayrılabileceği öne sürülmüştü.

İtalyan basınına konuşan yıldız golcü "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta mutluyuz" diyerek sezon sonu hakkında bilgi vermedi. 35 yaşındaki forvet Serie A'daki yarışa ilişkin ise "Inter, Napoli ve Atalanta'ya göre 3 kulvarda oynuyor" dedi...