Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Yıldırım'ın transferde öncelikli hedefi ise kaliteli bir santrfor... Geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık!" açıklamasını yapan Yıldırım, o bölgeye tartışılmayacak bir isim almak istiyor.

Alexander Sörloth Trabzonspor'da da forma giymişti SÖRLOTH FAVORİ Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ana hedefinin Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth olduğu öğrenildi. İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün menajeri ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Yıldırım, başkan seçilir seçilmez yıldız oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor. Bu sezon 50 maçta forma giyen Sörloth, 19 gol atarken 1 de asist yaptı. Trabzonspor forması giydiği dönemde krallık tacı takmıştı.