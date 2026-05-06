Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği golcü Alexander Sörloth veya Romelu Lukaku

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın ana hedefi A.Madrid’in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth... Napoli’nin Belçikalı tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku da alınabilecek durumda. Fenerbahçe'ye golcü transferinde en iyisini alarak bombayı patlatmak istiyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Yıldırım'ın transferde öncelikli hedefi ise kaliteli bir santrfor... Geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu toplantısında, "Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık!" açıklamasını yapan Yıldırım, o bölgeye tartışılmayacak bir isim almak istiyor.

Alexander Sörloth Trabzonspor'da da forma giymişti

SÖRLOTH FAVORİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ana hedefinin Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth olduğu öğrenildi. İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün menajeri ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Yıldırım, başkan seçilir seçilmez yıldız oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor. Bu sezon 50 maçta forma giyen Sörloth, 19 gol atarken 1 de asist yaptı. Trabzonspor forması giydiği dönemde krallık tacı takmıştı.

Romelu Lukaku bu sezon sakatlıklar sebebiyle beklentileri karşılayamadı

PLASE LUKAKU

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın listesindeki bir başka golcü ise Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku... 32 yaşındaki futbolcu, şu anda alınabilecek düzeyde. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan seçildiği taktirde Sörloth ile anlaşamazsa Lukaku için hamle yapacak.

