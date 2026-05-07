Milli sporcuya CHP ambargosu: Destek mesajları peş peşe geliyor

CHP’li Kuyucak Belediye Başkanı’nın milli karateci Poyraz Karasu’yu kulüpten ihraç etmesine tepki yağıyor. Bakanlık genç sporcuya sahip çıkarken TİHEK olayla ilgili inceleme başlattı

  • CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, babasıyla yaşadığı gerilim nedeniyle 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'yu belediye spor kulübünden uzaklaştırdığı iddia edildi.
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mağdur edilen genç sporcunun spor hayatına kesintisiz devam edeceğini açıkladı.
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), iddiayı gündemine alarak hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.
  • Olay, sosyal medyada belediye başkanını eleştiren bir kişinin çocuğunun kulüpten çıkarılması şeklinde gerçekleşti.
  • TİHEK, eşit muamele görme hakkı ve ayrımcılığın önlenmesi kapsamında süreci izlediğini belirtti.

CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın, iddialara göre babasıyla yaşadığı kişisel gerilim nedeniyle 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'yu belediyeye ait spor kulübünden uzaklaştırması tepkilere neden oldu.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre; Genç sporcuya destek mesajları peş peşe gelirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mağdur edilen gencin spor hayatına kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da yaşanan süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

TİHEK'TEN AÇIKLAMA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aydın'da bir ilçenin belediye başkanının, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerde bulunan bir kişinin milli sporcu olan çocuğunu belediyeye ait spor kulübünden çıkardığı yönünde iddialar bazı basın ve yayın organlarında yer almıştır. Temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması ve hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesinin sağlanması olan kurumumuz söz konusu iddiayı gündemine alarak hassasiyetle takip etmektedir."

