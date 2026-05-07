Ç ocuk sahibi ailelerin en çok merak ettiği konulardan birini, küçük yaşta sigorta girişinin erken emeklilik yolunu açıp açmadığı oluşturuyor. 18 yaştan önce sigortanın emeklilik açısından sağlayacağı etki, ilk işe girilen tarihe göre farklılık gösteriyor. Üç dönem için üç ayrı uygulama bulunuyor:

Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi açısından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor. Eğer Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuşsa sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm de etkilemiyor.

8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olanlar, işe başladıkları tarihte 18 yaşından küçük olsalar bile EYT'den emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999'dan önce başlayanların 18 yaş öncesi çalışmaları prim gününe sayılıyor ve emeklilik koşullarının belirlenmesi bakımından geçerli kabul ediliyor.

8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların da 18 yaşı dolduruncaya kadar olan prim günleri emekliliklerine sayılıyor.

Ancak sigorta başlangıcı olarak, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul ediliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar açısından ise 18 yaşından önce sigorta girişinin emeklilik yönünden bir önemi yok. Çünkü, 30 Nisan 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar sigorta girişi kaç yaşında olursa olsun prim gününü tamamladıkları tarihteki yaşa tabi bulunuyor.

SSK'lılar 7200, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı statüsünde bulunanlar 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte yaş koşulu ne ise o yaşta emekli olabilecek.