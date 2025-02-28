Cimbom kupada Konya ile berabere kaldı: Fair Play puanıyla çeyrek finale yükseldi!

Cimbom kupada güçbela çeyrek finale çıktı... Sarı-Kırmızılılar C Grubu'nda oynadığı son maçta Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak grubunu 2. bitirdi ve Fair Play puanı Başakşehir'den daha iyi olduğu için çeyrek finale çıktı. 16'da Yusuf Demir'in sert vuruşunda Deniz topu kornere çelmeyi başardı.



43'te gelişen Galatasaray atağında Yusuf Demir'in vuruşunda top dışarı çıktı. 45'te Yunus Akgün'ün vuruşunda top auta gitti. Devre 0-0 berabere bitti.



2.YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarının 52. dakikasında Cimbom gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın ortasını savunma karşıladı. Ardından topu önünde bulan Kerem bu kez sol ayağıyla gelişine vurdu ama top üstten dışarı gitti. 59'da Prip'in sert vuruşunda Günay gole izin vermedi. 68'de Osimhen'in vuruşunda top Deniz'de kaldı. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



"KORKUMUZ YOK"

Okan Buruk, "Biz Galatasarayız. Kimseden bir korkumuz yok. Turu geçmek için gerekeni yapacağız" dedi. Okan Buruk Konya maçından sonra, "Kupada devam ediyorsanız birileriyle eşleşeceksiniz; çeyrek, yarı final olabilir, final olabilir. Biz Galatasarayız. Kimle oynarsak oynayalım, turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Kafamızda 'Keşke eşleşmeseydik' diye asla bir korkumuz yok" ifadesini kullandı. Eyüp ile Başakşehir arasındaki maç berabere bitmeseydi Galatasaray kupaya veda edecekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN