Kupada kritik gün!

Türkiye Kupası'nda grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Türk futbolunun iki büyük devi Galatasaray ve Fenrerbahçe'nin kupadaki yolculuğu da bugünkü maçlardan sonra belli olacak.



G.Saray, C Grubu'ndaki son maçında bugün Konyaspor'u yenerse adını son 8 takım arasına yazdıracak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe, Galatasaray'a göre daha rahat. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep deplasmanında 1 puan alması durumunda çeyrek finale kalacak. B Grubu'nda Fenerbahçe, 2 maç sonunda elde ettiği 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. G.Saray ise C Grubu'nda 4 puanla lider Konyaspor'un hemen arkasında bulunuyor.



3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Türkiye Kupası'nda G.Saray-Konya ve Gaziantep-Fenerbahçe maçları dışında 3 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Erzurum'un konuğu İstanbul olacak. Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 19.00'da ise Eyüp ile Başakşehir kapışacak.

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