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Kupada kritik gün!

Kupada saat 16.00’da başlayacak maçta Fenerbahçe, Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise saat 19.00’da Konya’yı ağırlayacak. Cimbom, Konya’yı yenerse çeyrek finalde. Fenerbahçe’ye Gaziantep deplasmanında beraberlik yetiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Kupada kritik gün!

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Türkiye Kupası'nda grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Türk futbolunun iki büyük devi Galatasaray ve Fenrerbahçe'nin kupadaki yolculuğu da bugünkü maçlardan sonra belli olacak.

G.Saray, C Grubu'ndaki son maçında bugün Konyaspor'u yenerse adını son 8 takım arasına yazdıracak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe, Galatasaray'a göre daha rahat. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep deplasmanında 1 puan alması durumunda çeyrek finale kalacak. B Grubu'nda Fenerbahçe, 2 maç sonunda elde ettiği 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. G.Saray ise C Grubu'nda 4 puanla lider Konyaspor'un hemen arkasında bulunuyor.

3 MAÇ DAHA OYNANACAK
Türkiye Kupası'nda G.Saray-Konya ve Gaziantep-Fenerbahçe maçları dışında 3 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Erzurum'un konuğu İstanbul olacak. Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 19.00'da ise Eyüp ile Başakşehir kapışacak.

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