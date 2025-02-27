Cimbomlu Gabriel Sara eski formunu aratıyor: Son 20 maçta skora katkı yapamadı!

Cimbom'un sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara eski formunu aratıyor. Yıldız futbolcu, son olarak Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2 asist yapmıştı.



Sarı- Kırmızılılar'da 28 Ekim'de skora katkı yapan Sambacı, o tarihten sonra ortadan kayboldu. Daha sonra forma giydiği 20 maçta gol veya asist üretemeyen Sara, sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçırdı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 2 gol atarken 7 de asist yaptı. 2029 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız, 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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