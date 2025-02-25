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Portekizli hocadan derbi sonrası imalı yorum!

Mourinho, “G.Saray bu sonuçtan çok mutludur. Adil bir ligde şanslar ortada. Ancak sirk devam ederse sonuç kötü olur. Türk hakemleri temiz değil ama iyi bir organizasyon” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Portekizli hocadan derbi sonrası imalı yorum!

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca çok iyi bir maç oynandığını söyleyerek, "Rakibimiz her şey önce iyi savunma yaptı ve beraberlik için oynadılar. Kalecileri harika kurtarışlar yaptı.

    Galatasaray'ın kaleye bulan şutları çok az. Biz atağa çıkmada daha iyi olabilirdik. Elimizden geleni yaptık. Normal şartlarda bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler bu hakemin performansına bakıp öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse sezon güzel ve heyecanlı biter" dedi.

    HAKEME TEŞEKKÜR ETTİM
    Mourinho sirkin devam etmesi durumunda sonucun kötü olacağını vurgulayarak, "Adil bir ligde şanslar ortada. Hakemlerin her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon" diye konuştu. Maç bittikten sonra hakem odasına gittiğini belirken Portekizli hoca, "Kendisine teşekkür ettim. Sonra kendisine bu maçı bir Türk hakemin yönetmesi halinde felaket olacağını söyledim. Gerçekten mükemmel bir maç yönetti" diye konuştu.

    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    G.Saray-Fenerbahçe derbisinde kendisinden çok şey beklenen Osimhen, Barış Alper, En Nesyri, Dzeko ve Talisca gibi yıldızlar bir varlık gösteremedi
    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide yıldızlar bekleneni vermekten uzak kaldı. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Osimhen, Barış Alper, Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko, En,Nesyri, Dzeko ve Talisca gibi yıldızların maçın seyrini değiştireceği düşünülüyordu.

    Bu yıldızların göstereceği performansla takımlarını sırtlayacağı tahmin edilirken böylesine kritik derbide yıldızlar kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı. Ne Sarı-Kırmızılı takımda ne de Sarı-Lacivertli ekipte yıldız isimler sahada etkisiz kalarak kurtarıcı rolü üstlenemedi. Bu da maçın berabere sona ermesinde çok önemli bir faktör oluşturdu.

    DZEKO'DAN JOSE'YE TEPKİ
    Dev derbinin 83. dakikasında Dzeko Mourinho tarafından oyundan alındı. Yıldız futbolcu oyundan çıkarken hocasının kendisini çıkarmasına tepki gösterdi ve Mourinho ile bir tartışma yaşadı. Bu sırada soğuk rüzgarlar eserken Portekizli hocanın Dzeko'nun tepkisine bir cevap vermedi.

    GALATASARAY'DA SOL BEK KABUSU
    Cimbom'da önce Eren Elmalı, ardından Sallai sakatlandı. Böylece Sarı-Kırmızılılar'da sol bek krizi yaşandı. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde büyük bir kriz yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın devre arasında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı maçın 78. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.

    Bu oyuncunun yerine Mertens oyuna girdi. Bu dakikadan sonra sol bek pozisyonunda oynayan Sallai ise maçın 89. dakikasında sakatlandı. Bu futbolcu da oyundan çıkmak zorunda kaldı. Böylece Cimbom böylesine önemli bir derbi maçında sol bekte büyük bir sıkıntı yaşamaktan kurtulamadı.

    OSİMHEN İLE MERT HAKAN ARASINDA TARTIŞMA OLDU
    Derbide 33. dakikada sinirler gerildi. 33'te Osimhen Yusuf ile girdiği pozisyon sonrasında penaltı beklerken yedek kulübesindeki Mert Hakan'la tartıştı.

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