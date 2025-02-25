Hakem Karaoğlan’ın penaltı kararı eleştiri yağmuruna tutuldu!

G.Antepli Lungoyi'nin ceza sahasında Trabzonsporlu Malheiro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması üzerine hakem Karaoğlan penaltı kararı verdi. Bu karar, birçok futbol otoritesi ve yorumcusu tarafından eleştirildi.



Mustafa Çulcu: Uydurma bir penaltı olmuş, bu pozisyondan penaltı çıkmamalı. Reha Kapsal: Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK'ya verdiği penaltı, A'dan Z'ye yanlış. Bu penaltıyı ne Kadıköy'de ne de Ali Sami Yen'de hiçbir hakem çalamaz. Böyle saçma sapan bir penaltı olmaz. Bünyamin Gezer: O kadar ucuz bir penaltı ki bu. Ne yapacak bu oyuncu, topa mı girdi? Gerçekten çok ucuz bir penaltı, böyle bir penaltı olmaz.



EN BÜYÜK KOZU DURAN TOP

Trabzonspor, Galatasaray'dan sonra bu sezon en fazla duran top golü atan takım konumunda. Sarı-Kırmızılılar, 13 golle en fazla duran top golü atan ekip olurken, Trabzonspor 11 golü duran toptan buldu.

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