Beşiktaş’ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica’dan çarpıcı açıklama!

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ülkesinin basınına kendi performansı ve Siyah-Beyazlı takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu,"Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yaşadığım bazı sakatlıkların ardından en iyi şekilde döndüm. Fiziksel olarak kendiğimi iyi hissediyorum. ve her maçta oynuyorum. Son birkaç maçım iyiydi, takıma gol ve asistlerle yardımcı olmayı başardım" ifadelerini kullandı.



Rashica ayrıca, "Hocamız ve ekibi çok pozitif bir enerji getirdiler. Son zamanlarda yaşadıklarımızdan sonra buna ihtiyacımız vardı. Oyuncu ve teknik direktör olarak sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında ondan çok şey öğreniyoruz. Hücum odaklı bir oyun oynama isteği var. Bu da bize uyuyor. Şu anda her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün Antalya'da yaptığı antrenmanla noktaladı. Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



KARTAL 7 EKSİKLE SAHADA

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki son maçında bugün saat 15.00'te Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş zorlu maça 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kartal'da sakatlığı süren Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip ve Paulista da görev yapamayacak. Antalya'ya götürülmeyen Zaynutdinov, Chamberlain, Muçi ve Immobile de takımdaki yerini alamayacak.

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