Trabzonspor’da hedef üst sıralar!

Trabzonspor sahasında konuk edeceği Gaziantep FK maçını kazanarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Bordo- Mavililer'de bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Nwakaeme; Draguş ve Folcarelli forma giyemeyecek.

Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda bu maçın önemini oyuncularına anlatan Teknik Direktör Şenol Güneş hem oyuncu grubunda hem de oyun planında yapacağı bazı değişikliklerle Gaziantep karşısında galip gelmek istiyor. Fırtına'nın Gaziantep FK maçı öncesi en önemli hücum silahı ise son haftaların formda ismi Simon Banza. Şenol Güneş bu maçta Banza'yı daha fazla topla buluşturacak bir oyun planına geçiş yapmak istiyor.