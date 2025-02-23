Prim savaşları! Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları dev maç öncesi kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 5, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı.

Lig maçlarında Sarı-Kırmızılılar 3, Sarı-Lacivertliler ise 1 kez kazandı. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi. Bu dönemde Sarı-Kırmızılı ekibin 2'si hükmenden olmak üzere toplam 12 golüne, Sarı-Lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.