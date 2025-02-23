Galatasaray’da Yunus Akgün müjdesi!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yarın oynanacak dev derbiye hazırlanan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün durumu netleşti. Milli oyuncunun derbinin kadrosunda olması bekleniyor.
Yunus'un sağlık durumunun tamamen iyi durumda olduğu kulüp doktorları tarafından teknik heyete bildirildi. Yunus'un Rams Park'taki maça yetişeceği öğrenildi.
Akgün, Galatasaray'ın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar maçlarında görev alamadı.