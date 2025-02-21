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Hayaller Bilboa gerçekler fiyasko! Aslan Avrupa'ya veda etti

4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşına ‘mucize’yi başarmak için çıkan Cimbom, Maikuma ve Kasius’un golleriyle şoka girdi. Osimhen ve Sallai’nin golleri Rams Park’ta ancak beraberliği getirebildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Hayaller Bilboa gerçekler fiyasko! Aslan Avrupa’ya veda etti

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    Cimbom'un Avrupa macerası sona erdi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında ilk maçta 4-1 yenildiği Hollanda'nın Alkmaar takımıyla bu kez Rams Park'ta 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

    5'te Mijnans, Koopmeiners'ın pasında kaleye vurdu ama Günay gole izin vermedi. 13'te Belic'in vuruşunda Sanchez topu çizgiden çıkardı.16'da Sallai'nin vuruşunda kaleci topu son anda kornere çıkardı. 43'te Poku'nun içeriye çevirdiği topta Maikuma'nn dokunduğu top defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.

    2-0'DAN BERABERLİĞE UZANIŞ
    İkinci yarının 55. dakikasında Kasius uzaktan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 56'da Osimhen yakın köşeden sert vurarak farkı bire indiren golü attı: 1-2. 70'de Barış Alper'in pasında Sallai topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2. 84'te Kasius'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

    YİNE ALKMAAR YİNE HÜSRAN
    ALKMAAR Türk takımlarına yenilmeme alışkanlığını dün de sürdürdü. Dünkü maçla birlikte Türk ekipleriyle 10 kez karşılaşan Hollanda ekibi karşılaştığı Başakşehir, F.Bahçe, Kayserispor ve Galatasaray önünde 5 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

    CUESTA'YA BÜYÜK TEPKİ
    G.Saraylı taraftarlar AZ Alkmaar maçında kötü oynayan yeni transfer Cuesta'yı ıslıkladı. Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta'yı Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında sağ bek olarak oyuna başlattı. Kolombiyalı yıldız beklenen performansın altında kaldı.

    İlk yarı sağ bekte 10 top kaybı yapan futbolcu ikinci yarı stoper bölgesinde oynadı. Maçta çok kötü oynayan Cuesta'yı Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç oynandığı sırada ıslıkla protesto etti. Cimbom, Roma'ya kiralanan Nelsson'un yerini Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı Carlos Cuesta'yı alarak doldurmuştu. Sarı-Kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için Genk'e 8 milyon Euro ödemişti.

    4-1'LİK SKOR TELAFİ EDİLEMEDİ
    İlk maçta rakibine 4-1 yenilen ve tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray rövanş maçında da bekleneni veremedi. Rakibi önünde 2-0 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar beraberliği yakalamalarına rağmen sonunu getiremedi. Cimbom bu sonuçla Avrupa defterini erken kapattı.

    AVRUPA'DA 12 MAÇTA 26 GOL
    UEFA organizasyonlarında Galatasaray, bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Sarı-Kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

    Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 10 karşılaşmada da rakiplerinin gol bulmasını önleyemedi. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu süreçte topu filelerinden 22 kez çıkardı.

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