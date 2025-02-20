Sarı-Kırmızılılar AZ Alkmaar maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında AZ Alkmaar'a karşı üçlü savunma ile çıkan ve 4-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bugün oynanacak rövanş maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor.



Deneyimli teknik adamın rövanş maçına dörtlü savunma ile çıkma kararı aldığı öğrenildi. Kalede Muslera'ya görev verecek Buruk'un sol bekte Berkan, sağ bekte Jelert'e şans vereceği öğrenildi.



Stoper ikilisi olarak Davinson ve Abdülkerim'i sahaya sürecek Buruk, orta sahada ise Torreira, Sara ve Mertens'e forma verecek. Kanatlarda Sallai ve Barış Alper'i düşünen başarılı çalıştırıcının gol silahı Osimhen olacak.

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