İlk hedef Sanches

Ara transferde orta sahaya Elan Ricardo hamlesi yapan Beşiktaş'ın gündemine bu oyuncudan önce İsviçre ekibi Lausanne- Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi gelmişti. Ancak Beşiktaş'ın yaptığı teklif, 22 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro talep eden İsviçre ekibi tarafından kabul edilmemişti.



17 GOLE KATKI YAPTI

İsviçreli oyuncuyu yeni sezon için ilk hedef olarak belirleyen Siyah- Lausanne'e teklifte bulunacağı öğrenildi. Ara transferde takımdan ayrılmaya soğuk bakan 22 yaşındaki futbolcunun fikrinin değişip değişmeyeceği merak konusu, Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



DEĞERİ 9 MİLYON EURO

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.



AVRUPA İÇİN KRİTİK VİRAJ

Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş Avrupa kupaları yarışında önemli bir galibiyet aldı. Siyah-Beyazlılar 1 maç eksiğiyle 4. sıradaki Eyüpspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Beşiktaş, 25. haftada ise Eyüpspor'a konuk olacak. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, kazanmaları halinde Eyüpspor'u geride bırakacak ve 4. sıraya çıkacak.



Beşiktaş, salı günü Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olduktan sonra ligde evinde üst üste maçlara çıkacak. Siyah- Beyazlılar, sırasıyla Kayserispor ve Gaziantep FK'yı konuk edecek. Süper Lig'de 22 maç sonunda topladığı 38 puan ile 5. sırada yer alan Beşiktaş, ligde İstanbul içinde oynayacağı 3 maçı da kazanarak 4. sıraya çıkmayı ve 3. sıradaki Samsunspor ile de puan farkını azaltmayı hedefliyor.



EYÜP MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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