Solskjaer’le kendini buldu!

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol, 7 asiste imza attı. Trabzonspor maçında attığı golle geri dönüşün fitilini ateşleyen Rafa Silva Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başlamasıyla adeta kendini buldu.



31 yaşındaki Portekizli yıldız, Solskjaer geldikten sonra çıktığı 5 karşılaşmada, 3 gol, 2 asist üreterek, maç başına 1 gol katkısı yaptı. Avrupa Ligi'ndeki Bilbao maçında 1 gol, 2 asistle oynayan deneyimli 10 numara, ligdeki Antalya ve Trabzon maçlarında da fileleri sarsmayı başardı. Yıldız oyuncu bu sezon 33 maçta kaydettiği 11 gol, 7 asistle 18 gole direkt katkıda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN