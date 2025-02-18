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8 maçta 42 şut çeken Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Youssef En Nesyri fileleri sarsmayı başardı!

Son 8 lig maçında 12 gol kaydeden 27 yaşındaki Faslı yıldız bu süreçte 219 kez topla buluştu. Sadece 18 dokunuşta 1 gol ortalaması yakaladı. Son 8 maçta 42 şut çeken Youssef En Nesyri 3.5 şutta bir fileleri sarsmayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
8 maçta 42 şut çeken Fenerbahçe’nin yeni gözdesi Youssef En Nesyri fileleri sarsmayı başardı!

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    Fenerbahçe'nin son haftalardaki en formda ismi olan Youssef En Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Son 8 lig maçında 12 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki forvet, bu süreçte 219 kez topla buluştu. Her 18 topa dokunuşta 1 gol sevinci yaşadı.

    Bu süreçte rakip kaleyi 42 kez yoklayan deneyimli golcü 3,5 şutta bir filleleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu formunu zirveye çıkardığı bu süreçte topla çok az temas etmesine rağmen skorer performansıyla da dikkatleri çekmeyi başardı.

    En Nesyri ayrıca Kasımpaşa maçında kaydettiği 2 golle kariyerinde bir ilki de başardı. Sevilla formasıyla 2020-21 sezonunda çıktığı 52 maçta 24 gol atan oyuncu Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 23 gol, 4 asistle 27 gole katkıda bulunarak kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Yıldız oyuncu 2 gol daha kaydetmesi durumunda kariyerinin en golcü sezonunu da geride bırakmış olacak.


    2025 yılının en golcü futbolcusu olan En Nesyri bu alanda Dembele, Kane ve Mbappe gibi isimleri geride bıraktı.

    2025'e fırtına gibi giren En Nesyri çıktığı 6 maçta 9 gol kaydederek Avrupa'nın en büyük 10 liginde bu yılın en golcü ismi oldu. Her 60 dakikada bir skora etki eden En Nesyri, Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi yıldızları geride bıraktı. Fenerbahçe'nin yıldızını 5 maçta 8 gol atan PSG'nin Fransız yıldızı Dembele takip ediyor.


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