Fenerbahçe’nin yıldızı Youssef En-Nesyri 2025 yılında uçuşa geçti!

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Kasımpaşa karşısında da devam etti. Süper Lig'de 15. golünü atan En-Nesyri, oynadığı son 4 maçı da boş geçmemiş oldu.

Adana Demirspor ve Göztepe maçlarında 2'şer gol atan Faslı yıldız, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı. Yıldız golcü, 2025 yılında oynadığı lig maçlarında 10 gol attı.

Faslı yıldız, son 8 lig maçında 12 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist üretti. En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda ise 3 kez fileleri sarstı.