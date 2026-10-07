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Alaeddin ve Destina’nın aşkı ortaya çıkıyor! Aşk ve Taht 5. bölümde heyecan dorukta

atv'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, bu akşam beşinci bölümüyle ekrana geliyor.

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Alaeddin ve Destina’nın aşkı ortaya çıkıyor! Aşk ve Taht 5. bölümde heyecan dorukta

Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır.

Alaeddin ve Destina’nın aşkı ortaya çıkıyor! Aşk ve Taht 5. bölümde heyecan dorukta-3

Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer.

Video Oynatma İkonu “Ölüm herkese yazgılı..

Alaeddin ve Destina’nın aşkı ortaya çıkıyor! Aşk ve Taht 5. bölümde heyecan dorukta-4

Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?

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Aşk ve Taht, bu akşam 20.00'de atv'de!

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