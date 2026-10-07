Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?

Aşk ve Taht'ın ikinci fragmanında “gafil basacağız” sözleri

Aşk ve Taht, bu akşam 20.00'de atv'de!