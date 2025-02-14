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Fenerbahçe evinde şov yaptı | Anderlecht’i evine 3 golle uğurladı

Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht’i Tadic, Dzeko ve En Nesyri’nin golleriyle yıktı. Fenerbahçe, son 16 turuna ilk maçtan göz kırptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Fenerbahçe evinde şov yaptı | Anderlecht’i evine 3 golle uğurladı

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    Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Anderlecht'i 3-0 yendi. 10. dakikada Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Yusuf, kafa vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak üst direkten dışarı çıktı. 1 dakika sonra Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Yusuf kafayla vurdu. 6 pasa seken topta Tadic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe, 42. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü attı. Kostic, yerden ortaladı.

    Dzeko'nun vuruşunda top savunmadan geri dönerek bir kez daha Boşnak yıldızın önünde kaldı. Sonrasında Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0... 57'de Szymanski ortaladı. En Nesyri, penaltı noktası üzerinden yaptığı muhteşem kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı. 59'da Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu yan direkten geri geldi. Anderlecht'i farklı deviren Fenerbahçe rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika'daki rövanş, 20 Şubat'ta oynanacak.

    39'LUK DELİKANLI DURDURULAMIYOR!
    Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 35 maçta 19 gol ve 5 asiste ulaştı. Toplamda 24 gole katkıda bulundu. Dzeko, Avrupa Ligi'nde 9. maçında 3. kez fileleri havalandırdı. 39 yaşındaki Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında grup aşaması sonrasında gol atan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi. Dzeko'ya maçtan sonra da büyük sevgi seli vardı.

    BELÇİKA'YA KARŞI 7. ZAFER
    Fener'in Avrupa kupaları tarihinde temsilcilerini Belçika'dan (7 galibiyet) daha fazla mağlup ettiği tek ülke Hollanda (9 galibiyet). Bu arada Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde Belçika takımlarını konuk ettiği 5 maçı da kazandı.

    DZEKO'DA KIRIK ŞÜPHESİ
    Elinden yaşadığı sakatlık sonrası yerini 75'te Talisca'ya bırakan Dzeko'nun elinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.

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