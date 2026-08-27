Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Yenilgi sonrası istifa etti
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a elenerek lig aşamasına kalamayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevini bıraktı. "Deneyimli çalıştırıcı; Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık." dedi.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
A Spor'a konuşan Tekke, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'un çok daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım herkese helal. İstifa kararımı ilk defa burada söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor