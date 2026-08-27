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Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Yenilgi sonrası istifa etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a elenerek lig aşamasına kalamayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevini bıraktı. "Deneyimli çalıştırıcı; Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık." dedi.

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Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Yenilgi sonrası istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Video Oynatma İkonu Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti

Fatih Tekke Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladıFatih Tekke Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı

A Spor'a konuşan Tekke, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'un çok daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım herkese helal. İstifa kararımı ilk defa burada söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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Avrupa'da rota değişti! Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenildi

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