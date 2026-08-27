Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Yenilgi sonrası istifa etti

Fatih Tekke Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı

A Spor'a konuşan Tekke, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'un çok daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım herkese helal. İstifa kararımı ilk defa burada söylüyorum." ifadelerini kullandı.