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Beşiktaş Portekizli Gedson için harekete geçti: Serdal Adalı Benfica ile temas halinde!

Yönetim, bonservisinin yüzde 50’si Benfica’da bulunan 25 yaşındaki orta saha için Portekiz ekibine 8 milyon Euro teklif etti. Benfica’nın ise 20 milyon Euro istediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Beşiktaş Portekizli Gedson için harekete geçti: Serdal Adalı Benfica ile temas halinde!

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    Beşiktaş Temmuz 2022'de Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için 6 milyon Euro bonserviş ödemiş, ve Portekiz ekibine oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vermeyi kabul etmişti.

    Çok sayıda teklif alan 26 yaşındaki oyuncu için gelen tekliflerin yarısını Benfica'ya vermek zorunda olan Beşiktaş yönetimi oyuncunun bonservisinin tamamını almak için Benfica ile pazarlıklara başladı. Portekiz ekibine oyuncunun yüzde 50'si için 8 milyon Euro teklif eden Siyah-Beyazlılar şok bir taleple karşılaştı. Gelen bilgilere göre Portekiz ekibi Kartal'dan 20 milyon Euro istedi.

    Fiyatı yüksek bulan yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Bilindiği gibi başkan Serdal Adalı da Gedson için,"Teklifler var ancak satmayacağım. Sözleşmesini uzatacağız. Benfica ile yüzde 50'lik pay için görüşeceğiz" demişti. Bu sezon çıktığı 33 maçta 8 gol, 2 asiste imza atan Gedson'un kontratı 2027'de sona erecek.

    ELAN RICARDO İDMANDA
    Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah- Beyazlılar'ın yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

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