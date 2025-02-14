Anderlecht galibiyetinden sonra Mourinho’dan temkinli sözler: İyi sonuç diyemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca çok iyi oynadıklarını söyleyerek, "Ancak bu sonuç çok iyi sayılmaz çünkü bizi bekleyen zorlu bir rövanş karşılaşması olacak.



Anderlecht tarihi olan köklü bir kulüp. Rövanşı ciddiye almak zorundayız. 3-0'a bakarak nasıl olsa turu geçtik havasına girmemeliyiz. Şimdiden rövanş maçına odaklanmamız gerekiyor" ifade

Kalesinde 2. kez gol görmedi

FENERBAHÇE bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turları dahil 13 kez Avrupa maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler çıktıkları 13 karşılaşmanın 11'inde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe sadece Lyon ve Anderlecht karşısında kalesinde gol görmedi.sini kullandı.



YUSUF ZEKİ BİR OYUNCU

Yusuf Akçiçek'le ilgili olarak da konuşan Portekizli hoca, "Bu oyuncuyla çalışmayı çok istiyordum. Kendisi yetenekli bir futbolcu. Bunu zaten gösterdiği performansla belli ediyor.



FENERBAHÇE KAPIYI ARALADI

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu için çok büyük avantaj elde etti. Sarı-Lacivertliler 3-0'ın rövanşını 20 Şubat'ta Belçika'da oynayacak.



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