Kapalıçarşı toptan işlemlerinde, bankalararası piyasada ve büyük ölçekli fiziki alımlarda geçerli olan külçe ile kilogramlık altın verileri şöyle sıralandı:

Piyasalardaki son durumu YouTube kanalında analiz eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş , Fed tutanaklarının piyasaya etkisini ve yatırımcıların izlemesi gereken seviyeleri aktardı.

Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine yerleşmesiyle altın dahil tüm emtialarda satış baskısı görüldüğünü dile getiren Memiş, ons altının 4.070 dolar desteğini test ettikten sonra toparlandığını belirterek kritik bant aralıklarını şu tabloyla özetledi:

Fed üyelerinin ardışık faiz artışına sıcak bakmadığını belirten Memiş, bu durumun ekim ayının pas geçilme olasılığını kuvvetlendirdiğini söyledi. Memiş, aralık ayı için ise 25 baz puanlık faiz artırımının hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Enerji krizi algısı yüksek; bazı ülkeler likidite için altın satıyor.

Dolar endeksinin gücünü koruması ve Brent petrolün yüksek seyri, borsadan kriptoya kadar birçok yatırım aracında satıcılı bir seyre yol açtı. Finansal piyasaların gün sonu tablosu şu şekilde gerçekleşti:

FİZİKİ ALTIN ALIMINDA MASAK SINIRI 370 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuyumculardan fiziki altın alımı yapan vatandaşları ve esnafı doğrudan ilgilendiren yasal sınır güncellendi. Daha önce 185 bin lira olan kimlik ibrazı ve MASAK bildirim formu zorunluluğu iki katına çıkarıldı.

Uygulama Kriteri Eski Düzenleme Yeni Düzenleme Bildirimsiz Alım Sınırı 185.000 TL altı 370.000 TL altı Kimlik İbrazı ve Form Zorunluluğu 185.000 TL ve üzeri 370.000 TL ve üzeri Gerekli İşlemler Islak imzalı form ve kimlik kaydı Islak imzalı form ve kimlik kaydı

Bu değişiklikle birlikte vatandaşlar 370 bin liraya kadar yapacakları altın alımlarında kimlik kaydı yaptırmadan işlem gerçekleştirebilecek.