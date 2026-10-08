Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!
Altın fiyatları 8 Ekim 2026’da Fed belirsizliği ve güçlü doların etkisiyle iki ayın dibini gördü, ardından 4.070 dolar desteğinden gelen alımlarla toparlandı. Ons altın yeniden 4.125 dolar bandına çıkarken gram altın 6.532 liradan, çeyrek altın 10.708 liradan kapandı. İslam Memiş, yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeleri açıkladı.
Altın iki ayın dibinden dönerken, İslam Memiş 2026'yı altın için "toplama yılı" ve sabır dönemi olarak değerlendiriyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler ve güçlü dolar endeksi, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.
Serbest piyasada günün son işlemlerinde spot gram altın 6.532 liradan kapanırken, çeyrek altın 10.700 lira eşiğini aştı.
KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA GÜNCEL ZİYNET ALTIN FİYATLARI
Piyasa kapanışına doğru oluşan en güncel verilere göre serbest piyasada altın türlerinin alış, satış ve günlük getiri oranları şu şekilde netleşti:
TOPTAN VE KÜLÇE ALTIN PİYASASINDA SON RAKAMLAR
Kapalıçarşı toptan işlemlerinde, bankalararası piyasada ve büyük ölçekli fiziki alımlarda geçerli olan külçe ile kilogramlık altın verileri şöyle sıralandı:
İSLAM MEMİŞ: "ONS ALTINDA 4.070 DOLAR DESTEĞİ ÇALIŞTI"
Piyasalardaki son durumu YouTube kanalında analiz eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed tutanaklarının piyasaya etkisini ve yatırımcıların izlemesi gereken seviyeleri aktardı.
Fed üyelerinin ardışık faiz artışına sıcak bakmadığını belirten Memiş, bu durumun ekim ayının pas geçilme olasılığını kuvvetlendirdiğini söyledi. Memiş, aralık ayı için ise 25 baz puanlık faiz artırımının hâlâ masada olduğunu ifade etti.
Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine yerleşmesiyle altın dahil tüm emtialarda satış baskısı görüldüğünü dile getiren Memiş, ons altının 4.070 dolar desteğini test ettikten sonra toparlandığını belirterek kritik bant aralıklarını şu tabloyla özetledi:
Memiş, Çin'de "Altın Haftası" tatilinin sona erdiğini hatırlatarak Çin resmi piyasalarının açılmasıyla birlikte merkez bankası alımlarının yeniden devreye girip girmeyeceğinin dikkatle izleneceğini kaydetti.
PİYASALARDA GENEL KAPANIŞ TABLOSU
Dolar endeksinin gücünü koruması ve Brent petrolün yüksek seyri, borsadan kriptoya kadar birçok yatırım aracında satıcılı bir seyre yol açtı. Finansal piyasaların gün sonu tablosu şu şekilde gerçekleşti:
FİZİKİ ALTIN ALIMINDA MASAK SINIRI 370 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuyumculardan fiziki altın alımı yapan vatandaşları ve esnafı doğrudan ilgilendiren yasal sınır güncellendi. Daha önce 185 bin lira olan kimlik ibrazı ve MASAK bildirim formu zorunluluğu iki katına çıkarıldı.
Bu değişiklikle birlikte vatandaşlar 370 bin liraya kadar yapacakları altın alımlarında kimlik kaydı yaptırmadan işlem gerçekleştirebilecek.
KUYUMCUKENT'TE 420 MİLYONLUK VURGUN: "EMANET BİRİKİMLER BUHAR OLUR"
Piyasalardaki teknik görünümün yanı sıra son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına da dikkat çeken İslam Memiş, Kuyumcukent'te 16 esnafın mağduriyetiyle sonuçlanan 64 kilogramlık (yaklaşık 420 milyon TL) çantacı vurgununu hatırlattı.
Çantacıların piyasadan emanet ürün toplayıp ardından kayıplara karıştığını belirten Memiş, birikimlerini tüccar ya da esnafa emanet bırakan vatandaşları uyardı:
"İşler eskisi gibi değil; dolandırıcılık olaylarını çok daha sık göreceğiz. Birikimlerini 'eski esnaftır, güvenilirdir' diyerek emanet bırakanlar ya da kar payı alma umuduyla teslim edenler büyük bir tehlike altında. Bir sabah kalktığınızda emanet ettiğiniz altınların buhar olduğunu görebilirsiniz. Yılların emeğini heba etmemek için fiziki varlıklarınızı kimseye emanet etmeyin."
CENK AKYOLDAŞ: "BÜYÜK SARSINTILARDA ALTIN KORUMA KALKANI GÖREVİ GÖRÜR"
One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş, A Para canlı yayınında yaptığı değerlendirmede altının kriz dönemlerindeki portföy dengesi işlevine işaret etti. Çin Merkez Bankasının rezervlerinde ABD tahvillerini azaltıp altının ağırlığını artırma eğiliminde olduğunu hatırlatan Akyoldaş, güvenli liman algısını şu sözlerle anlattı:
"Güvenli liman demek altının hiçbir zaman düşmeyeceği anlamına gelmez. Büyük piyasa çöküşlerinde altın da gerileyebilir ancak diğer finansal varlıklara göre çok daha az düşer. Örneğin borsa yüzde 20 değer kaybederken altın sadece yüzde 3-4 düşüyorsa, aradaki yaklaşık yüzde 16'lık marj yatırımcının korunma kalkanıdır. Portföy yöneticileri bu alanı teminat tamamlama çağrılarında (margin call) ya da likidite yönetiminde denge unsuru olarak kullanır. Petrolün 115-130 dolar bandına tırmandığı ve istihdam verilerinde ekonomik soğumanın derinleştiği stagflasyonist bir ortamda altının güvenli liman rolü çok daha net görülecektir."Altının gizli kriz kalkanı
İSTANBUL VE ANKARA SERBEST PİYASALARINDA DÖVİZ KAPANIŞLARI
Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre haftanın üçüncü ve dördüncü işlem günlerinde İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları şu seviyelerden kapandı:
CANLI ALTIN FİYATLARI