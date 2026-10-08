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Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!

Altın fiyatları 8 Ekim 2026’da Fed belirsizliği ve güçlü doların etkisiyle iki ayın dibini gördü, ardından 4.070 dolar desteğinden gelen alımlarla toparlandı. Ons altın yeniden 4.125 dolar bandına çıkarken gram altın 6.532 liradan, çeyrek altın 10.708 liradan kapandı. İslam Memiş, yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeleri açıkladı.

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Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!

Altın iki ayın dibinden dönerken, İslam Memiş 2026'yı altın için "toplama yılı" ve sabır dönemi olarak değerlendiriyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler ve güçlü dolar endeksi, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Serbest piyasada günün son işlemlerinde spot gram altın 6.532 liradan kapanırken, çeyrek altın 10.700 lira eşiğini aştı.

İslam Memiş, 2026’yı altın için “toplama yılı” olarak değerlendirdi. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.İslam Memiş, 2026’yı altın için “toplama yılı” olarak değerlendirdi. | Görseller: Takvim Foto Arşivi.

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA GÜNCEL ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Piyasa kapanışına doğru oluşan en güncel verilere göre serbest piyasada altın türlerinin alış, satış ve günlük getiri oranları şu şekilde netleşti:

Altın Türü
Alış (TL)
Satış (TL)
Günlük Değişim (%)
Spot Gram Altın
6.531,09
6.532,08
+%0,45
Çeyrek Altın
10.646,00
10.708,00
+%0,11
Yarım Altın
21.293,00
21.410,00
+%0,12
Tam Altın
41.850,94
42.676,55
+%0,45
Cumhuriyet Altını
42.474,00
42.695,00
+%0,11
Ata Altın
43.114,91
44.247,47
+%0,45
Reşat Altını
42.506,47
42.727,95
+%0,20
Hamit Altın
42.506,47
42.727,95
+%0,20
Kulplu Reşat Altını
42.508,69
42.730,20
+%0,20
Ons Altın ($)
4.125,41
4.126,01
+%0,36

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-3

AYAR BAZINDA GRAM VE İŞLENMİŞ ALTIN FİYAT TABLOSU

Kuyumcularda takı ve bilezik formatında alıcı bulan farklı ayarlardaki altınlarda ve has altında güncel fiyatlar tabloda yer aldı:

Ayar / Tür
Alış (TL)
Satış (TL)
Günlük Değişim (%)
Has Altın
6.498,85
6.499,79
+%0,45
22 Ayar Gram Altın
5.942,05
6.137,57
+%0,12
22 Ayar Bilezik (Gram)
5.955,00
5.990,00
-%0,13
18 Ayar Gram Altın
4.767,70
4.768,41
+%0,45
14 Ayar Gram Altın
3.567,65
4.757,63
+%0,11

Fiziki altın alımlarında bildirim ve kimlik sınırı 370 bin liraya yükseldi.Fiziki altın alımlarında bildirim ve kimlik sınırı 370 bin liraya yükseldi.

TOPTAN VE KÜLÇE ALTIN PİYASASINDA SON RAKAMLAR

Kapalıçarşı toptan işlemlerinde, bankalararası piyasada ve büyük ölçekli fiziki alımlarda geçerli olan külçe ile kilogramlık altın verileri şöyle sıralandı:

Alış Fiyatı
Satış Fiyatı
Değişim (%)
Külçe Altın ($)
132.300,00 $
132.400,00 $
+%0,53
Altın ($/kg)
132.043,00 $
132.063,00 $
+%0,42
Altın (€/kg)
118.170,00 €
118.246,00 €
+%0,43
Gremse Altın
104.627,36 TL
107.018,65 TL
+%0,45
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
104.627,36 TL
106.298,64 TL
+%0,45
Beşli Altın
211.870,40 TL
216.000,94 TL
+%0,45

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-5

İSLAM MEMİŞ: "ONS ALTINDA 4.070 DOLAR DESTEĞİ ÇALIŞTI"

Piyasalardaki son durumu YouTube kanalında analiz eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed tutanaklarının piyasaya etkisini ve yatırımcıların izlemesi gereken seviyeleri aktardı.

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-6

Fed üyelerinin ardışık faiz artışına sıcak bakmadığını belirten Memiş, bu durumun ekim ayının pas geçilme olasılığını kuvvetlendirdiğini söyledi. Memiş, aralık ayı için ise 25 baz puanlık faiz artırımının hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine yerleşmesiyle altın dahil tüm emtialarda satış baskısı görüldüğünü dile getiren Memiş, ons altının 4.070 dolar desteğini test ettikten sonra toparlandığını belirterek kritik bant aralıklarını şu tabloyla özetledi:

Finansal Gösterge
Destek / Taban
Direnç / Tavan
Uzman Değerlendirmesi
Ons Altın ($)
4.070
4.370
4.070 desteğinden tepki alımı geldi, bant içinde oyalanıyor.
Gram Altın (TL)
6.500 TL
7.000 TL
Ons altını izleyen yatay sıkışma devam ediyor.
Ons Gümüş ($)
58,00
62,00
59,50 dolar seviyesinde; altına kıyasla daha ucuz kaldı.
Gram Gümüş (TL)
94,50 TL
100,00 TL
100 liranın altında seyrediyor, alım fırsatı veriyor.
Bitcoin ($)
83.722
85.000
Güçlü dolar baskısıyla geriledi; kısa vadeli direnç 85 bin dolar.
2026 Stratejisi
Toplama Yılı
Sabır Dönemi
2027 ve 2028 yıllarındaki büyük yükselişin hazırlığı.

Memiş, Çin'de "Altın Haftası" tatilinin sona erdiğini hatırlatarak Çin resmi piyasalarının açılmasıyla birlikte merkez bankası alımlarının yeniden devreye girip girmeyeceğinin dikkatle izleneceğini kaydetti.

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-7

PİYASALARDA GENEL KAPANIŞ TABLOSU

Dolar endeksinin gücünü koruması ve Brent petrolün yüksek seyri, borsadan kriptoya kadar birçok yatırım aracında satıcılı bir seyre yol açtı. Finansal piyasaların gün sonu tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Piyasa / Araç
Kapanış Düzeyi
Günlük Hareketin Nedeni
Borsa İstanbul (BIST 100)
12.122 puan
Fon krizinin getirdiği panik satışlarıyla yüzde 2 kayıp.
Brent Petrol
100 $ üzeri
Enerji krizi algısı yüksek; bazı ülkeler likidite için altın satıyor.
Dolar Endeksi (DXY)
102 üzeri
Uluslararası piyasalarda güçlü; 104 hedefi izleniyor.
Dolar/TL (Serbest Piyasa)
49,20 TL
Kapalıçarşı ve Anadolu'da fiziki dolara talep yoğun.
Euro/Dolar Paritesi
1,12
Parite yatay; Euro/TL 55 lira üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Bitcoin
83.722 $
Dolar karşısında yüzde 2,5 değer kaybetti.

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-8

FİZİKİ ALTIN ALIMINDA MASAK SINIRI 370 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuyumculardan fiziki altın alımı yapan vatandaşları ve esnafı doğrudan ilgilendiren yasal sınır güncellendi. Daha önce 185 bin lira olan kimlik ibrazı ve MASAK bildirim formu zorunluluğu iki katına çıkarıldı.

Uygulama Kriteri
Eski Düzenleme
Yeni Düzenleme
Bildirimsiz Alım Sınırı
185.000 TL altı
370.000 TL altı
Kimlik İbrazı ve Form Zorunluluğu
185.000 TL ve üzeri
370.000 TL ve üzeri
Gerekli İşlemler
Islak imzalı form ve kimlik kaydı
Islak imzalı form ve kimlik kaydı

Bu değişiklikle birlikte vatandaşlar 370 bin liraya kadar yapacakları altın alımlarında kimlik kaydı yaptırmadan işlem gerçekleştirebilecek.

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-9

KUYUMCUKENT'TE 420 MİLYONLUK VURGUN: "EMANET BİRİKİMLER BUHAR OLUR"

Piyasalardaki teknik görünümün yanı sıra son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına da dikkat çeken İslam Memiş, Kuyumcukent'te 16 esnafın mağduriyetiyle sonuçlanan 64 kilogramlık (yaklaşık 420 milyon TL) çantacı vurgununu hatırlattı.

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-10

Çantacıların piyasadan emanet ürün toplayıp ardından kayıplara karıştığını belirten Memiş, birikimlerini tüccar ya da esnafa emanet bırakan vatandaşları uyardı:

"İşler eskisi gibi değil; dolandırıcılık olaylarını çok daha sık göreceğiz. Birikimlerini 'eski esnaftır, güvenilirdir' diyerek emanet bırakanlar ya da kar payı alma umuduyla teslim edenler büyük bir tehlike altında. Bir sabah kalktığınızda emanet ettiğiniz altınların buhar olduğunu görebilirsiniz. Yılların emeğini heba etmemek için fiziki varlıklarınızı kimseye emanet etmeyin."

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-10

CENK AKYOLDAŞ: "BÜYÜK SARSINTILARDA ALTIN KORUMA KALKANI GÖREVİ GÖRÜR"

One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş, A Para canlı yayınında yaptığı değerlendirmede altının kriz dönemlerindeki portföy dengesi işlevine işaret etti. Çin Merkez Bankasının rezervlerinde ABD tahvillerini azaltıp altının ağırlığını artırma eğiliminde olduğunu hatırlatan Akyoldaş, güvenli liman algısını şu sözlerle anlattı:

"Güvenli liman demek altının hiçbir zaman düşmeyeceği anlamına gelmez. Büyük piyasa çöküşlerinde altın da gerileyebilir ancak diğer finansal varlıklara göre çok daha az düşer. Örneğin borsa yüzde 20 değer kaybederken altın sadece yüzde 3-4 düşüyorsa, aradaki yaklaşık yüzde 16'lık marj yatırımcının korunma kalkanıdır. Portföy yöneticileri bu alanı teminat tamamlama çağrılarında (margin call) ya da likidite yönetiminde denge unsuru olarak kullanır. Petrolün 115-130 dolar bandına tırmandığı ve istihdam verilerinde ekonomik soğumanın derinleştiği stagflasyonist bir ortamda altının güvenli liman rolü çok daha net görülecektir."
Video Oynatma İkonu Altının gizli kriz kalkanı

İSTANBUL VE ANKARA SERBEST PİYASALARINDA DÖVİZ KAPANIŞLARI

Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre haftanın üçüncü ve dördüncü işlem günlerinde İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları şu seviyelerden kapandı:

Şehir
Döviz Cinsi
Çarşamba Alış
Çarşamba Satış
Perşembe Alış
Perşembe Satış
İstanbul
ABD Doları
49,1970
49,1980
49,2190
49,2200
İstanbul
Avro
55,0330
55,0340
55,2670
55,2680
İstanbul
İngiliz Sterlini
64,9800
64,9900
65,2170
65,2270
İstanbul
İsviçre Frangı
59,1240
59,1340
59,2220
59,2320
Ankara
ABD Doları
49,1670
49,2470
49,1890
49,2690
Ankara
Avro
54,9930
55,0730
55,2270
55,3070
Ankara
İngiliz Sterlini
64,9200
65,1300
65,1570
65,3670

Altın iki ayın dibinden döndü: İslam Memiş’ten altın için “toplama yılı” değerlendirmesi!-11

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