Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ümit Özlale'nin fon iddialarını yalanladı! İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda gündeme gelen fon soruşturmalarıyla ilişkili iddiaları sert bir dille yalanlayarak İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahsına ve ailesine yönelik ithamların "kara propaganda ve haysiyetsizce iftira" olduğunu belirten Bolat, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun kanuni mevzuata uygun şekilde sukuk hesabında tutulduğunu ve fon krizinden önce veya sonra herhangi bir kapatma ya da borsa operasyonu yapılmadığını vurguladı. Konuya ilişkin bir açıklamada daha yapan Bolat, "Öyleyse size açık davetim; Türkiye’deki 50’den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; ‘Ömer Bolat’a veya bir yakınına MKK’dan ya da Hedef Yatırım’dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir?" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kendisi hakkındaki fon iddiaların iftira olduğunu belirterek İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de fon soruşturmasıyla ilgili "bir bakanın babası adına 470 milyon lira yatırıp 830 milyon lirayla çıktığı" yönündeki sorularının ardından iddia Sözcü TV'de köpürtüldü.
Murat Ağırel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın fon krizinden önce yatırımını sattığını iddia ederken, aynı yayında İsmail Saymaz da Özlale'nin bahsettiği iki bakandan birinin Bolat olduğunun anlaşıldığını öne sürdü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları "haysiyetsizce iftira" ve "kara propaganda" olarak nitelendirerek, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabına yatırıldığını, hesabın 16 Eylül 2026'daki soruşturma öncesi veya sonrasında kapatılmadığını, herhangi bir hisse senedi alım-satımı yapılmadığını ve "400 koydu, 800 aldı" ifadesinin "koskoca bir yalan" olduğunu savundu.
SAYMAZ VE AĞIREL'E SUÇ DUYURUSU
Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Öte yandan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon krizi üzerinden giriştiği yalan siyaseti elinde patladı. Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fonda yüklü işlem yaptığını öne sürdü. Ancak bahsedilen kişinin Bakan Göktaş'ın babası olmadığı öğrenildi. Bahsedilen kişinin kimlik numarasının farklı olduğunu belirten Göktaş "İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsaade etmeyeceğim" dedi.
BAKAN BOLAT'TAN YENİ AÇIKLAMA: 50 BANKAYA SORUN
Bugün ise (7 Ekim) Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 170 milyon liralık işlem yaptığını iddia etti. Bolat, yaptığı paylaşımda, hakkındaki "170 milyon liralık para transferi" iddiasına cevap verdi.
Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, 2 yıl 8 ay önce, başlattığı sukuk hesabının, 7 finansal şirkete karşı yürütülen 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiğinin açık bir gerçek olduğunu belirten Bolat, "Dün akşam Sözcü TV'de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek, soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım'da 16 Eylül 2026'da 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale'nin, 'tasarruf hesabımı kapattığıma ve 400 koydu, 800 aldı' şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Her şeyden önce, bir ilim adamı olduğunuz halde, piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır. Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır." ifadesini kullandı.
Bolat, iddialara ikinci yanıtında ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) doğrudan şahıs talimatıyla işlem yapabilmesinin kanunlara göre yasak olduğuna dikkati çekerek, MKK'nın, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumu olduğunu bildirdi.
Üçüncüsünün ise sermaye piyasalarındaki tüm işlemlerin, ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Bolat, "Öyleyse size açık davetim, Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz, 'Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da Hedef Yatırım'dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Siz, dün akşamki iftiralar üzerine halkımızdan yediğiniz ağır darbeden sonra, yeni iftiralar peşinde koşuyorsunuz. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Bolat açıklamasında, sukuk hesabının nasıl işlediğine ilişkin bilgi vererek, "sukuk" olarak ifade edilen kira sertifikalarının, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlar olduğunu vurguladı.
Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait varlık bütünü olmadığını, farklı yatırımcıların da bu yapı içinde yer alabildiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
"Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir. Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
BOLAT İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün (7 Ekim) yaptığı açıklamada fon soruşturmaları kapsamında 7 yatırım kuruluşuyla ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden adının gündeme getirilmeye çalışılmasının, tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olduğunu belirtti.
Bolat sosyal medya hesabından, kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık görevine geldiğinden itibaren tüm mal varlığı beyanlarının, kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini, bu bilgilerin kontrole tabi olduğunu vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir." ifadelerini kullandı.
Bolat, Türkiye'de 1200'ün üzerinde yatırım fonu ve çok sayıda farklı sermaye ve para piyasası yatırım aracının bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"16 Eylül tarihinde 7 yatırım kuruluşu ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur. Bakanlık görevimden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı, 37,8 milyon Türk lirası tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır. Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca sukuk aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, sukuk hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesapta durmaktadır."
Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında, söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmediğini bildiren Bolat, "Dolayısıyla bugün akşam yapılmaya çalışılan iddia ve itham bir iftira niteliğindedir. Kamuoyunda 'fondaki para' şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir, 16 Eylül tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır." değerlendirmelerinde bulundu.
"SÖZ KONUSU SUKUK HESABI ÜZERİNDEN HİSSE SENEDİ ALIM-SATIMI YAPILMAMIŞTIR"
Bolat, son bir, üç ve altı aylık getiri bilgisini de paylaşarak, kira sertifikalarının, devlet tahvili, altın fonu, döviz fonu gibi, yasal ve meşru mevzuat çerçevesinde ihraç edilen ve yatırımcıların erişimine açık bir para piyasası aracı olduğunu belirtti.
Üstelik sukuk-kira sertifikasının gelirinin de risksiz ve garantili olmadığını bildiren Bolat, ihraç eden kuruluşun sukuku geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yatırımcının anaparası dahil, değer kaybı yaşamasının da mümkün olduğuna işaret etti.
Söz konusu sukuk hesabı üzerinden hisse senedi alım-satımı yapılmadığını açıklayan Bolat, "Yaklaşık 2 yıl 8 aydır söz konusu tasarrufun bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmemiştir. Daha da önemlisi, Ömer Bolat adına bugüne kadar herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla şahsımın söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi de külliyen yalandır. Ne şahsımın ne de ailemin kripto varlık veya yurt dışı para yatırımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Devletimize vergi ve sigorta prim borcu yoktur. Şahsımın ve ailemin kripto varlıklar veya yurt dışı finansal yatırım işlemi bulunmamaktadır. Tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerimiz devletimizin ilgili kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri altında ve kontrole tabidir. Her şey şeffaftır." ifadelerini kullandı.
"DEVLETİMİZİN YETKİLİ KURUMLARININ HER TÜRLÜ İNCELEME VE DENETİMİNE AÇIĞIZ"
Bolat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bütün bu gerçeklerin ışığında, 2 yıl 8 aydır aynı sukuk -kira sertifikası yasal bir yatırım aracında bulunan ve halen de kapatılmamış olan bir aile tasarrufunun, son dönemde yürütülen fon soruşturmalarıyla aynı çerçevede sunulmaya çalışılması hakikati ortaya koymak değil, şahsıma çamur atma ve itibarımı yıpratma çabasıdır, kara propaganda yalanıdır. 63 yıllık hayatımız ve 43 yıllık iş hayatımızın, aile ve sosyal hayatımızın en büyük temeli, bugüne kadarki şeffaflığımız, her zaman doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, meşruiyet, vicdan ve ahlak normlarına uymak ve kanunlara saygılı olmak, halkımızın ve vatanımızın hizmetinde cansiperane çalışmak, düsturumuz olmuştur. Buna bizi bilen tanıyan herkes şahittir. Siyasette ve icraatta olduğunuz zaman, bu tür mesnetsiz haksız saldırılar maalesef olmaktadır. Ama bize Allah'ın izniyle hiçbir zaman bu tür kara propaganda iftirası yapışmaz ve yapışmayacaktır."
Hukuki haklarının saklı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Kamuoyunu yanıltmaya, şahsımın itibarını zedelemeye ve görev yaptığım makama yönelik güveni sarsmaya dönük ve 8 yaşındaki torunlarımı ağlatan haysiyet cellatlarının bu mesnetsiz yalan bilgi ve iftiralarına karşı ve bu iftiraları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum."
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