Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de fon soruşturmasıyla ilgili "bir bakanın babası adına 470 milyon lira yatırıp 830 milyon lirayla çıktığı" yönündeki sorularının ardından iddia Sözcü TV'de köpürtüldü.

SAYMAZ VE AĞIREL'E SUÇ DUYURUSU Ticaret Bakanı Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları "haysiyetsizce iftira" ve "kara propaganda" olarak nitelendirerek, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabına yatırıldığını, hesabın 16 Eylül 2026'daki soruşturma öncesi veya sonrasında kapatılmadığını, herhangi bir hisse senedi alım-satımı yapılmadığını ve "400 koydu, 800 aldı" ifadesinin "koskoca bir yalan" olduğunu savundu.

Öte yandan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon krizi üzerinden giriştiği yalan siyaseti elinde patladı. Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fonda yüklü işlem yaptığını öne sürdü. Ancak bahsedilen kişinin Bakan Göktaş'ın babası olmadığı öğrenildi. Bahsedilen kişinin kimlik numarasının farklı olduğunu belirten Göktaş "İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

BAKAN BOLAT'TAN YENİ AÇIKLAMA: 50 BANKAYA SORUN

Bugün ise (7 Ekim) Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 170 milyon liralık işlem yaptığını iddia etti. Bolat, yaptığı paylaşımda, hakkındaki "170 milyon liralık para transferi" iddiasına cevap verdi.

Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, 2 yıl 8 ay önce, başlattığı sukuk hesabının, 7 finansal şirkete karşı yürütülen 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiğinin açık bir gerçek olduğunu belirten Bolat, "Dün akşam Sözcü TV'de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek, soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım'da 16 Eylül 2026'da 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale'nin, 'tasarruf hesabımı kapattığıma ve 400 koydu, 800 aldı' şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Her şeyden önce, bir ilim adamı olduğunuz halde, piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır. Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır." ifadesini kullandı.

Bolat, iddialara ikinci yanıtında ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) doğrudan şahıs talimatıyla işlem yapabilmesinin kanunlara göre yasak olduğuna dikkati çekerek, MKK'nın, sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumu olduğunu bildirdi.

Üçüncüsünün ise sermaye piyasalarındaki tüm işlemlerin, ancak ve ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Bolat, "Öyleyse size açık davetim, Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz, 'Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da Hedef Yatırım'dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Siz, dün akşamki iftiralar üzerine halkımızdan yediğiniz ağır darbeden sonra, yeni iftiralar peşinde koşuyorsunuz. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat açıklamasında, sukuk hesabının nasıl işlediğine ilişkin bilgi vererek, "sukuk" olarak ifade edilen kira sertifikalarının, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlar olduğunu vurguladı.

Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait varlık bütünü olmadığını, farklı yatırımcıların da bu yapı içinde yer alabildiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir. Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

BOLAT İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün (7 Ekim) yaptığı açıklamada fon soruşturmaları kapsamında 7 yatırım kuruluşuyla ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden adının gündeme getirilmeye çalışılmasının, tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu olduğunu belirtti.

Bakan Bolat iddiaları yalanladı

Bolat sosyal medya hesabından, kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık görevine geldiğinden itibaren tüm mal varlığı beyanlarının, kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini, bu bilgilerin kontrole tabi olduğunu vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'de 1200'ün üzerinde yatırım fonu ve çok sayıda farklı sermaye ve para piyasası yatırım aracının bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"16 Eylül tarihinde 7 yatırım kuruluşu ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur. Bakanlık görevimden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı, 37,8 milyon Türk lirası tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır. Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca sukuk aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, sukuk hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesapta durmaktadır."

Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında, söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmediğini bildiren Bolat, "Dolayısıyla bugün akşam yapılmaya çalışılan iddia ve itham bir iftira niteliğindedir. Kamuoyunda 'fondaki para' şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir, 16 Eylül tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır." değerlendirmelerinde bulundu.