Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmayla ilgili kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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