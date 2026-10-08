Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları iddiasıyla dezenformasyon suçlaması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmayla ilgili kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel