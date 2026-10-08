Ekosistem'in meşhur villaları! Ali Nuhoğlu devirleri mahkemede anlattı: Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi var!
İmamoğlu suç örgütü davasında sanık Ali Nuhoğlu, Sarıyer'deki iki villayı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde, İSKİ'den tahsil ettiği hak edişlerle satın aldığını, daha sonra 48 milyon TL karşılığında İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini anlattı. Bilirkişi raporunda 480 milyon TL değer biçildiği belirtilen villaların devrine ilişkin "Ya tabii ticarette bir kâr olması lazım. Tam bir ticaret denilmez." diyen Nuhoğlu, işlemin gerekçesini ise "İlişkiyi iyi tutma adına tabii." sözleriyle açıkladı. Cebeci döküm sahasındaki faaliyetlere ilişkin "Bu üç arkadaş buradaki ana inisiyatör." diyerek Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu'nu işaret eden Nuhoğlu, Fatih Keleş'e ulaştırdığını söylediği 4,8 milyon dolarlık ödemelerin nedenini de "Var olan bu işlerle alakalı sıkıntı yaşamamak, paralarımızı uygun zamanlarda alabilmek." ifadeleriyle anlattı.
Ekrem İmamoğlu'nun örgüt elebaşı olarak yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın duruşmaları Silivri'de görülüyor.
Dava kapsamında sanık olarak yargılanan iş insanı Ali Nuhoğlu, mahkemedeki savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesinde yürüttüğü işler, Fatih Keleş üzerinden gerçekleştiğini öne sürdüğü para trafiği ve Sarıyer'deki 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
Nuhoğlu, savcının soruları üzerine Güllüce Tarım şirketini yalnızca Sarıyer'deki iki villayı satın almak amacıyla kurduğunu belirtti. Villaların alınması talebinin Tuncay Yılmaz'dan geldiğini söyleyen Nuhoğlu, savcının, "Alımla ilgili İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana buraya biz buraya İmamoğlu'na almak istiyoruz. Şu anda nakit durumumuz uygun değil" şeklindeki önceki beyanını hatırlatması üzerine "Doğrudur." yanıtını verdi.
"İSKİ'DEN GELEN PARA"
Villaların satın alınmasında kullanılan paranın kaynağını soran savcıya Nuhoğlu, "Masak raporlarında var zaten sayın savcım. İSKİ'den gelen paradır." dedi.
Nuhoğlu, söz konusu paranın belediyeden karşılıksız alınmadığını vurgulayarak "Şöyle ama sayın savcım, yani sonuçta bizim oradaki alacağımız çok yüksek tazminat alacağımız vardı İSKİ'den. Yani yaptığımız iş karşılığı verilen bir para bu." ifadelerini kullandı.
Savcının, paranın kurumda bekleyen alacağı olup olmadığını sorması üzerine de "Evet, içeride bekleyen bir para yani." karşılığını verdi.
Villaların 31 milyon TL'ye satın alındığını doğrulayan Nuhoğlu, Güllüce Tarım'ın kuruluş amacının da yalnızca bu alım olduğunu belirtti.
"EKREM BEY'İN BİLGİSİ VAR EVET"
Nuhoğlu, 2024 yılında villaların devredilmesi için Tuncay Yılmaz'ın kendisine başvurduğunu, ancak işlemi seçim döneminde gerçekleştirmenin doğru olmayacağını düşündüğünü öne sürerek, "Ya şöyle seçim böyle bir işlem yani baktığınız zaman zaten şu anda bu konuyu konuşuyoruz burada sayın savcım. Yani çok zorda kalmadığımız sürece yapmayı doğru bulmadığımız bir işlem bu yani." dedi.
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile de görüştüğünü açıklayan Nuhoğlu, "Ya bununla alakalı ben aynı düşünceleri ona da aktardım. Yani oradaki var olan şeye karşı bir aile ve yaşantısı düzenlediklerini anlıyorum." dedi.
Savcının "Ekrem Bey'in bütün süreçlerden bilgisi, haberi var, doğru mu?" sorusunu ise "Ekrem Bey'in bilgisi var evet." sözleriyle yanıtladı.
87 MİLYON TL'LİK EK SÖZLEŞME: "ŞİRKET EVRAKLARINDA HİÇBİR YERDE DE YOK"
Villaların devrine ilişkin anlaşmada Beylikdüzü'ndeki 6+1 villanın 33 milyon TL, nakit ödemenin ise 15 milyon TL olarak belirlendiğini anlatan Nuhoğlu, toplam bedelin 48 milyon TL olduğunu söyledi.
Savcı, sözleşmeye daha sonra 87 milyon TL tutarında cari borç tanımı eklendiğini hatırlatarak bunun gerekçesini sordu.
Nuhoğlu, "O tabii yani o başından beri oluşan tereddütün ortaya çıkardığı bir sonuç aslında bu." dedi.
Ardından söz konusu işlemi "Yani o izah edilemeyen sonucu belki değiştirmek için yapılan bir hamle." sözleriyle değerlendirdi.
Savcının, 87 milyon TL'lik borcun gerçekte bulunup bulunmadığını sorması üzerine Nuhoğlu, "Yok zaten şirket evraklarında hiçbir yerde de yok. Yani masak raporlarında." yanıtını verdi.
Nuhoğlu, avukat Mehmet Pehlivan'ın sözleşme sürecini takip ettiğini ancak bu ek borç tanımının içeriğini kendisiyle görüşmediğini de belirtti.
"TAM BİR TİCARET DENİLMEZ"
Savcı, bilirkişi raporuna göre villaların devir tarihindeki değerinin 480 milyon TL olduğunu belirterek, 48 milyon TL'lik anlaşmanın ticaret mi yoksa rüşvet kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiğini sordu.
Nuhoğlu, bilirkişi raporundaki rakamın yüksek olduğunu savunarak "480 milyon şöyle, o yüksek, şundan dolayı yüksek. Arada mutlaka bir fark var, onu görüyoruz. Tabii bunu böyle bir ekspertizle de yapmak lazım." dedi.
İşlemin niteliğine ilişkin soruya ise "Ya tabii ticarette bir kâr olması lazım. Tam bir ticaret denilmez. Yani sonuçta bir işlem var orada da." yanıtını verdi.
Nuhoğlu, İBB ve İSKİ'den alacaklarının uzun süre ödenmediğini, bu nedenle finansman sıkıntısı yaşadığını anlattı.
"Yani bazen diyelim altı ay, yedi ayı bulan ödeme periyotları. İSKİ'de hatta bir ara 10-11 ayları bulmuştu. Yani çok ciddi bir sıkışık süreç yaşandı." diyen Nuhoğlu, yüksek faizli finansman yöntemleri kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.
Savcının, villaları idareyle ilişkilerini korumak amacıyla devredip devretmediğini sorması üzerine de "İlişkiyi iyi tutma adına tabii." dedi.
"4,8 MİLYON DOLAR" SORUSUNA YANIT: FATİH KELEŞ'E!
Savcı, Nuhoğlu'nun önceki ifadelerinde Fatih Keleş'e toplam 4,8 milyon dolar ödeme yaptığını söylediğini hatırlattı.
Ödeme trafiğinin nasıl yürütüldüğü sorulan Nuhoğlu, "Şöyle ki anlattığım bu komple bu belediyedeki bu ekonomik aşılmazdan dolayı bu sorunlarımızı çözme adına, ödemelerle alakalı belirli bir destek alma adına belirli aralıklarla işte o konuda görevli zaten Fatih Keleş'ti. Bu işi o takip ediyordu." ifadelerini kullandı.
Savcı, paraların Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş'e ve Ahmet isimli kişiye teslim edilmesine ilişkin önceki ifadeleri gündeme getirdi.
Nuhoğlu, bu ödemelere ilişkin belgelerin dosyada bulunduğunu belirterek "Onların aslında Sayın Savcım hepsi dosyada mevcut. Yani belirli bir kısmının dekontları da var. Kasadan verilenler de var. Veren arkadaşlar zaten gelip ifadelerini verdiler. Anlattılar." dedi.
Savcının, Ahmet isimli kişiyi tanıyıp tanımadığı sorusuna "Yok başkanım, tanımıyorum." yanıtını veren Nuhoğlu, bu kişiye ödeme yapılmasını Fatih Keleş'in yönlendirdiğini söyledi.
Toplam paranın kime gönderildiği sorulduğunda ise doğrudan "Fatih Keleş'e." karşılığını verdi.
"PARALARIMIZI UYGUN ZAMANLARDA ALABİLMEK"
Savcı, 4,8 milyon dolarlık ödemenin hangi işlerin karşılığında yapıldığını sordu.
Nuhoğlu, "Anlattım başkanım. Biz çok büyük boyutlu işler yapıyorduk. Var olan bu işlerle alakalı sıkıntı yaşamamak, paralarımızı uygun zamanlarda alabilmek. Bunlarla alakalı ben zaten savcılık aşamasında gerekli evrak ve dokümanları dosyayı ibraz ettim. Başka bir nedeni yok yani." dedi.
Paraların yeni ihale almak amacıyla verilmediğini savunan Nuhoğlu, "Yani bir ihale karşılığı söz konusu olan bir iş yok yani." ifadelerini kullandı.
Savcının, ödemelerin devam eden işlere ilişkin olup olmadığını sorması üzerine "Evet." yanıtını verdi.
Ödeme yapılmaması halinde baskıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusuna ise "Sayın savcım oradaki konu şöyle. Yani bir ekonomik aşılmazla büyük bir krizde işinizi çözmek için mecburen bu tarz şeylere giriyorsunuz. Özeti bu yani." karşılığını verdi.
Nuhoğlu, söz konusu para ödemelerini Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmediğini de belirterek "Parayla alakalı konular. Hayır hayır, o işle alakalı Fatih, kendisi ilgilenir." dedi.
CEBECİ İÇİN ÜÇ İSMİ İŞARET ETTİ
Cebeci döküm sahasına ilişkin suçlamaları da değerlendiren Nuhoğlu, İSFALT ve İSTAÇ'ın süreçte devre dışı bırakıldığını öne sürdü.
Nuhoğlu, "Ama orada herkes biliyor yani İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu. Bu üç arkadaş buradaki ana inisiyatör." ifadelerini kullandı.
Savcının soruları üzerine de "Ama bu işle alakalı asıl cevap vermesi gereken üç kişi var. Biri Fatih Keleş'tir, biri İbrahim Bülbüllü'dür, biri de Murat Gülibrahimoğlu'dur. İkisi kaçak, birisi burada. Fatih Bey bunları anlatması lazım yani." dedi.
Murat Gülibrahimoğlu'nun belediye bürokratları üzerinde baskı kurduğunu iddia eden Nuhoğlu, "Kendini biraz böyle kurumlar üstü gören bir pozisyonda hareket ediyordu. Yani belediye bürokratlarını fırçalayan, bağıran, toplantıda kovan." ifadelerini kullandı.
Savcının, Gülibrahimoğlu'nun bu gücü Fatih Keleş'ten alıp almadığını sorması üzerine "Tabii Fatih ona yüz veriyordu yani." dedi.
Fatih Keleş'in Cebeci'deki faaliyetlerinin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olup olmadığı sorusuna ise "Başkanın olur tabii, başkanın bilgisi olmadan olmaz ki." yanıtını verdi.
Ancak Nuhoğlu, Cebeci'deki para hareketleri ve işleyişe doğrudan tanıklık etmediğini belirterek "Yani ben de dosyada verilen ifadelerden biliyorum. Ama şeyi anlamadım açıkçası. Yani Fatih niye Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine para gönderiyor? Anlam veremedim açıkçası." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: "BU İKİ EVİ ORTAĞI OLDUĞUM FİRMA SENDEN BİLA BEDEL Mİ ALDI?"
Duruşmada Ekrem İmamoğlu da Nuhoğlu'na sorular yöneltti.
İmamoğlu, kamuoyunda üç villa satın aldığı yönündeki iddialara karşı çıkarak şirketine kaç ev devredildiğini sordu. Nuhoğlu, "İki tane." yanıtını verdi.
İmamoğlu, "Dolayısıyla seninle bir ticaret yapıldı ve bu ticaretin karşılığında da konuşuldu. Yani bu iki evi ortağı olduğum firma senden bila bedel mi aldı Ali Bey?" diye sordu.
Nuhoğlu, "Hayır, anlattım ben." dedi.
İmamoğlu'nun "Ticaret midir bu?" sorusunun ardından Nuhoğlu konuşmaya başlarken İmamoğlu, "Ticarette kâr ve edilir zarar mı edilir diye. Kâr da edilir zarar da edilir." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Nuhoğlu, "Ben bu işte bir kâr etmedim. Sana anlatmak istedim yani." dedi.
İmamoğlu, soru yöneltmeyi sonlandırırken "Şunu da söyleyeyim. Esasen ticaretimize ilişkin başka soru sormayı düşünüyordum ama daha önce soru sorduğum kişi sorduktan sonra tutuklandı. Burada bırakıyorum, daha sormayacağım sana" ifadelerini kullandı.
"BERAATİMİ İSTİYORUM"
Nuhoğlu, savunmasında İSFALT'ın Cebeci'deki yol ve altyapı işleriyle ilgili ihalesinin usulüne uygun yürütüldüğünü, tartışmalı döküm faaliyetlerinin ise söz konusu ihaleden ayrı olduğunu savundu.
133 ve 134 numaralı eylemlere ilişkin olarak da küçük ölçekli ihalelerin tarafı olmadığını, bazı firmalarla taşeronluk ve tedarik ilişkilerinin bulunmasının bu işlerin kendisine ait olduğu anlamına gelmediğini belirtti.
İSKİ bünyesindeki büyük ölçekli işlerinin dava dosyasında suçlamaya konu edilmediğini ifade eden Nuhoğlu, mahkeme başkanının savcılıkta verdiği beyanların arkasında olup olmadığını sorması üzerine "Evet, evet. Başka bir şey yok." yanıtını verdi. Nuhoğlu beraatini istedi.