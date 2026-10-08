Tuncay Yılmaz (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

87 MİLYON TL'LİK EK SÖZLEŞME: "ŞİRKET EVRAKLARINDA HİÇBİR YERDE DE YOK"

Villaların devrine ilişkin anlaşmada Beylikdüzü'ndeki 6+1 villanın 33 milyon TL, nakit ödemenin ise 15 milyon TL olarak belirlendiğini anlatan Nuhoğlu, toplam bedelin 48 milyon TL olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer'deki meşhur villalar (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Savcı, sözleşmeye daha sonra 87 milyon TL tutarında cari borç tanımı eklendiğini hatırlatarak bunun gerekçesini sordu.

Nuhoğlu, "O tabii yani o başından beri oluşan tereddütün ortaya çıkardığı bir sonuç aslında bu." dedi.

Ardından söz konusu işlemi "Yani o izah edilemeyen sonucu belki değiştirmek için yapılan bir hamle." sözleriyle değerlendirdi.

Savcının, 87 milyon TL'lik borcun gerçekte bulunup bulunmadığını sorması üzerine Nuhoğlu, "Yok zaten şirket evraklarında hiçbir yerde de yok. Yani masak raporlarında." yanıtını verdi.

Nuhoğlu, avukat Mehmet Pehlivan'ın sözleşme sürecini takip ettiğini ancak bu ek borç tanımının içeriğini kendisiyle görüşmediğini de belirtti.

"TAM BİR TİCARET DENİLMEZ"

Savcı, bilirkişi raporuna göre villaların devir tarihindeki değerinin 480 milyon TL olduğunu belirterek, 48 milyon TL'lik anlaşmanın ticaret mi yoksa rüşvet kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiğini sordu.

Nuhoğlu, bilirkişi raporundaki rakamın yüksek olduğunu savunarak "480 milyon şöyle, o yüksek, şundan dolayı yüksek. Arada mutlaka bir fark var, onu görüyoruz. Tabii bunu böyle bir ekspertizle de yapmak lazım." dedi.

İşlemin niteliğine ilişkin soruya ise "Ya tabii ticarette bir kâr olması lazım. Tam bir ticaret denilmez. Yani sonuçta bir işlem var orada da." yanıtını verdi.

Nuhoğlu, İBB ve İSKİ'den alacaklarının uzun süre ödenmediğini, bu nedenle finansman sıkıntısı yaşadığını anlattı.

"Yani bazen diyelim altı ay, yedi ayı bulan ödeme periyotları. İSKİ'de hatta bir ara 10-11 ayları bulmuştu. Yani çok ciddi bir sıkışık süreç yaşandı." diyen Nuhoğlu, yüksek faizli finansman yöntemleri kullanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Savcının, villaları idareyle ilişkilerini korumak amacıyla devredip devretmediğini sorması üzerine de "İlişkiyi iyi tutma adına tabii." dedi.