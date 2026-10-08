"İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz." diyen Trump, Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında ABD'nin 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde İran'a saldırmayacağını net bir dille ifade etti ve "3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir zaman saldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı. (Foto: AA)

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışına da değindi. Son gece 22 milyon varil petrol akışı olduğunu belirten Trump, İran'dan tek bir varilin dahi gelmediğini veya İran'a gitmediğini savundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği ise son günlerde yeniden gerilim konusu haline geldi. Reuters'a göre 6 Ekim'de boğazdan yalnızca 7 ticari emtia gemisi geçerken, petrol akışı günlük 10,1 milyon varile geriledi.

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