Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasında küçük yatırımcıyı korumak adına kritik aşama geride bırakıldı. Tasfiye edilen TEFAS'a açık 17 fon kapsamında yer alan 43 bin fon katılımcısının parası ilgili banka hesaplarına transfer edildi. Devletin hızlı müdahalesiyle kriz çözülürken, bu durumdan rahatsız olan odakların 17-25 Aralık vari yöntemlerle sosyal medya ve FETÖ diliyle kumpas arayışına girdiği görüldü.

“Hedef Başkan Erdoğan’ın adaylığını engellemek mi?”

SAHTE BELGELER VE İSİMLERLE KUMPAS: BAKAN GÖKTAŞ'TAN İSTİFA ÇAĞRISI VE DAVA HAMLESİ

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Meclis kürsüsündeki iddiası sonrası TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 17-25 Aralık dönemindeki dezenformasyon kurgularına benzeyen iddiaları sert bir dille yalanladı:

"Bunlar iddia değil; yalan, iftira ve kurgudur! Ne benim, ne babamın, ne de ailemin bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur. Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. İddiada yer alan kişi Bartın nüfusuna, babam ise Konya nüfusuna kayıtlıdır.

TC kimlik numarasının son iki rakamını dahi paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı da bunları araştırsaydı. Kendilerine 'yazıklar olsun' diyorum, lanetliyorum. Türkiye'de 500 bin 'Özdemir' soyadlı, 20 bin 'Hasan' isimli insan var. Hukuk önünde hesabını soracağım, dava açıyorum. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir; görevini derhal bıraksın ve istifa etsin!"