Bakanlara yönelik 'fon' kurgusunda 17-25 Aralık taktiği! "Yeni Fuat Avni'ler sahte kurgularla sahneye çıktı"
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında devlet mağdur vatandaşın imdadına yetişti; TEFAS’a açık 17 fonun tasfiyesiyle 43 bin katılımcının parası banka hesaplarına aktarıldı. Devletin kararlı adımlarıyla mağduriyetler giderilirken, 17-25 Aralık kumpas dönemlerini aratmayan yöntemler yeniden sahneye sürüldü. "Yeni Fuat Avni" taktikleriyle hareket eden çevreler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı isim benzerliği, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı ise yasal SUKUK hesabı üzerinden hedef aldı. İftiralara TBMM'de sert yanıt veren Bakan Göktaş, "Bu çamur siyasetinden bıktık, derhal istifa etsin" dedi. Gazeteciler Ekrem Kızıltaş ve Mahmut Övür ise A Haber canlı yayınında kirli algı kumpasının detaylarını deşifre etti.
Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasında küçük yatırımcıyı korumak adına kritik aşama geride bırakıldı. Tasfiye edilen TEFAS'a açık 17 fon kapsamında yer alan 43 bin fon katılımcısının parası ilgili banka hesaplarına transfer edildi. Devletin hızlı müdahalesiyle kriz çözülürken, bu durumdan rahatsız olan odakların 17-25 Aralık vari yöntemlerle sosyal medya ve FETÖ diliyle kumpas arayışına girdiği görüldü.“Hedef Başkan Erdoğan’ın adaylığını engellemek mi?”
SAHTE BELGELER VE İSİMLERLE KUMPAS: BAKAN GÖKTAŞ'TAN İSTİFA ÇAĞRISI VE DAVA HAMLESİ
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Meclis kürsüsündeki iddiası sonrası TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 17-25 Aralık dönemindeki dezenformasyon kurgularına benzeyen iddiaları sert bir dille yalanladı:
"Bunlar iddia değil; yalan, iftira ve kurgudur! Ne benim, ne babamın, ne de ailemin bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur. Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. İddiada yer alan kişi Bartın nüfusuna, babam ise Konya nüfusuna kayıtlıdır.
TC kimlik numarasının son iki rakamını dahi paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı da bunları araştırsaydı. Kendilerine 'yazıklar olsun' diyorum, lanetliyorum. Türkiye'de 500 bin 'Özdemir' soyadlı, 20 bin 'Hasan' isimli insan var. Hukuk önünde hesabını soracağım, dava açıyorum. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir; görevini derhal bıraksın ve istifa etsin!"
YENİ FUAT AVNİ'LER İŞ BAŞINDA: SÖZCÜ VE SOSYAL MEDYADAKİ KİRLİ TEZGAH DEŞİFRE OLDU
Sözcü TV yayınları ve sosyal medyada İsmail Saymaz ile Murat Ağırel'in başını çektiği operasyonda; Bakan Göktaş soyadı benzerliğiyle, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yasal SUKUK (kira sertifikası) hesabı üzerinden hedef gösterildi. A Haber canlı yayınında konuşan gazeteciler, kumpasın yöntemini deşifre etti.
"ÇAMUR AT İZİ KALSIN MANTIĞI! HUSUMETLE HAREKET EDİYORLAR"
Ekrem Kızıltaş şu ifadelerde bulundu:
"Mahinur Özdemir Göktaş'ın karşılaştığı durum tamamen bir soyadı benzerliği istismarından ibarettir. AK Parti, adı geçen isimleri ihraç mekanizmalarını işleterek ucu nereye giderse gitsin sonuna kadar gittiğini Fatma Betül Sayan Kaya örneğiyle göstermiştir. Kimsenin yaptığı cezasız kalmıyor.
Buna rağmen birileri birtakım isimleri sürece karıştırmak için uğraşıyor, bazıları da köpürtüyor. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel objektifliği bir kenara bırakıp 'çamur at izi kalsın' mantığıyla ve tamamen husumet temelli bir tutum sergiliyor. Yasal SUKUK yatırımıyla faizsiz finansı tercih eden Bakan Bolat'a ve soyadı benzerliği üzerinden Sayın Göktaş'a itibar suikastı yapılıyor."
"17-25 ARALIK'TAKİ GİBİ CUMHUR İTTİFAKI'NI ZAYIFLATMAK İÇİN ALGIYA SARILDILAR"
Mahmut Övür 17-25 Aralık'ı hatırlattı:
"Bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışan kirli bir akıl devrede. Süreci başlatan ve kararlılıkla üzerine giden zaten iktidarın kendisidir. Dışarıdan bölgesel ve küresel güçler ile FETÖ artıkları bu kriz üzerinden algı operasyonu yürütmeye çalışıyor.
Biz bunları 17-25 Aralık'ta yaşadık, ardından 15 Temmuz'da yaşadık. Türkiye bunları aşmış bir ülke. Hem 'Terörsüz Türkiye' hedefi hem de bölgesel dengeler açısından Cumhur İttifakı çok güçlü bir konumda. Bu gücü kıramayan, siyaset üretemeyenler sanal medya üzerinden algı operasyonuna sarılıyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti ortadadır."