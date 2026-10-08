Kişi-3: Senin işin olursa bizim de işimiz olur, biz de para kazanırız.

Kişi-3: Yeter ki senin işin olsun, biz hallederiz her türlü.

Kişi-3: Biz ne dersek boş şimdi.

Kişi-1: O ne derse onu vereceğiz he? Yani senin demenle olmuyor.

Kişi-2: O imza atıyor ya.

Kişi-1: Şimdi ama bu konularda Emre Bey'in haberi olacak kesinlikle Emre...

Kayıtlarda Kişi-1, Emre Can'ın yapılacak işlemden mutlaka haberdar olup olmayacağını da sordu.

"O NE DERSE ONU VERECEĞİZ"

Kişi-3: Bizim konuşacağımız işler değil ki... Emre Can...

Kişi-2: Hayatta alamazsın, öyle bir şey yok.

Kişi-3: Zaten senden haberi olmadan izni kesinlikle veremez.

Kişi-1: Abi ben şunu bilirim, yukarıdakiler yolundaysa ben bunu alırım, ben de veririm açık ve net.

Kişi-2: Hayır anlamadın. Belge çıktı, sen "Ya ben bu işi başka türlü hallederim" dersen...

Kişi-2: O sorulur onlara. Ama şöyle de bir şey var; iş tamam oldu, fiyat geldi sana ama iş oldu...

Kişi-1: Peki benim şöyle bir şey deme lüksüm var mı? Abi işi yapalım, ondan sonra paranızı vereyim deme lüksüm var mı?

Kişi-3: Onlar söylerse, onlar ne söylerse onu yapacağız.

Kişi-1: Farz edelim okeyleştik, onu da konuşalım. Benden o zaman para isteyecek misiniz?

Kayıtlarda ödeme ile belge teslimi arasındaki ilişkinin konuşulduğu bölüm de yer aldı.

Kişi-3: Araba istedik, iki tane araba aldık... Bir sürü de iş yaptık onlarla.

Kişi-1: Ama Emre'nin birkaç kişiye yardımcı olduğunu biliyorum.

Görüşmenin hemen devamında Kişi-1, Emre'nin daha önce bazı kişilere yardımcı olduğunu söyledi.

Kişi-1: Şimdi ben de haddimi bilmeliyim ki sizi mahcup etmeyeyim.

Kişi-3: Vallahi bilmiyorum bunların sağı solu belli olmaz. Bir bakmışsın bir milyon, iki milyon istemiş; bir bakmışsın üç milyon istemiş. Ona bir şey diyemem.

Kişi-3: Ücret olarak mı?

Kişi-1: Peki abi bu Emre Can dediğiniz abi bizi haddimizi aşacak bir şey olursa onu nasıl yapacağız?

Kişi-1 bu kez Emre Can üzerinden istenebilecek rakamın ne kadar olacağını sordu.

Kişi-2: Seni kollayacaklar her türlü ama ben sana söyleyeyim, yine de sıkıntı. Dikkat etmek lazım, şikâyet ederler devamlı.

Kişi-2: Geliriz dedi, görünürüz dedi. Öyle bir iki, üçüncüsünde bir şey yazarız yani dedi.

Kişi-2, şikâyet gelmesi hâlinde belediye görevlilerinin ilk aşamada işletme hakkında doğrudan işlem yapmayacağını da iddia etti.

iletilecek, sıkıntı yok. Zaten beraberler onlar. Müdürle seni her türlü kollayacaklar. Ama o site diyor, sorunlu bir site.

Kişi-2: Şimdi bak, Çevre Koruma'yla görüştük. Ben sana anlatsam her şey geri sana kalmış. Müdüre de başkan yardımcısına da bir şekilde

Kişi-2, Çevre Koruma Müdürlüğü ile görüştüklerini, konunun müdür ile başkan yardımcısına iletileceğini söyledi. Belediyedeki isimlerin birlikte hareket ettiğini öne süren Kişi-2, işletmenin belediye tarafında "kollanacağını" iddia etti.

Kişi-2: Şimdi normalden attı. Biz okumayalım, hani elimizde delil olmasın diye iletileri sildi. Tek kullanım, tek göstermelik attı bize.

Kişi-1: Sen numarayı da bir açabilir misin abi? Numara gözükecek şekilde, hangi numaradan attığı belli olsun.

WhatsApp yazışmalarına ilişkin başka bir kayıtta ise mesajların neden tek gösterimlik gönderildiği konuşuldu.

Kişi-2: Peki örnek veriyorum, müdür bir şey demez değil mi bize? Müdür bu işin içinde. Yarın öbür gün müdür "Sen kimden aldın?" demez.

Konuşmanın devamında ise bu şartın müdür tarafından konulduğu öne sürüldü.

Kişi-1: 50 artı 5'ti. Otel olduğu için öyle karışıklık çıkmış.

Kişi-2: Bir dakika pardon, burası otel. 20 bin TL. 50 artı 20 mi?

Kişi-1: Onu konuşmaz bilerek. Sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın diye.

Kişi-2: Evet, yok yok o konuda kafamda soru işareti yok. Hani bana şey konuşmadı sadece, müdür şu kadar...

Kişi-1: Müdürün imzası olmadan onu alamazlar zaten. Müdürün bilgisi dahilinde, imzalamış ki alabildiler.

Bir diğer konuşmada ise istenen evrakın çıktığı bilgisi verildi.

Kişi-1: Tamam ne kadar atacağım abi, 50 mi oraya atacağım?

Kişi-1: Ben böyle bir durumda IBAN'dan ödeyemem, elden vermem lazım.

Kişi-2: Kardeşim müdür sana yanlış yapmaz, zaten müdür kendi imzalayacak be ya.

Kişi-1: Yanlış anlama, güvenle yapalım değil mi? Yarın öbür gün müdür bize yanlış yapmaz?

Kişi-1: Ha Buğçe işte. Şey demişler abi, bir miktar para vereceğiz, bir de 20 bin lira otel harcı ödeyeceğiz abi.

WhatsApp üzerinden yapılan bir başka görüşmede ise Buğçe Sağlamer'in adı doğrudan geçti ve ödeme miktarları konuşuldu.

Lal Denizli'nin adıyla Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizması kurulduğu iddia edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Delillere Takvim ulaştı (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"BURADAKİ DESTEĞİ KİM VERECEK?"

Kayıtta Kişi-1, elinde resmî bir belge olmadan işletmesini gece geç saatlere kadar açık tutmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine belediye içinden kimlerin kendisine destek vereceğini açıkça sordu.

Kişi-1: Peki abi, bana buradaki desteği kim verecek? Kim arkamda benim burada?

Kişi-2: Buradaki mi? Çevre Koruma Müdürü destek olacak. Koordine hâlinde başkan yardımcısı.

Kişi-1: Tamam, Emre abi.

Kişi-2: Evet.

Kişi-1: Elimde resmî bir şey yok. Yarın öbür gün nasıl arkamda duracaklar?

Kişi-2: Abi, onlar zaten... Onlarla senin hiçbir sıkıntın olmaz, buna emin ol.

"SİZİNLE ÖZELLİKLE UĞRAŞMAYACAKLAR"

Görüşmede Kişi-1'in ortağı olduğu anlaşılan bir kişi de telefonla konuşmaya dâhil oldu. İşletmenin saat 04.00'e kadar faaliyet gösterebilmesi için hangi ruhsatın alınabileceği tartışıldı.

Kişi-2, belediye tarafında işletmeye kolaylık sağlanacağını öne sürdü.

Kişi-2: Bizim arkadaşlar size yardımcı olacak. Yani şöyle yardımcı olacak; sizinle özellikle uğraşmayacaklar. Gelip gitmeyecekler fazla. Ancak şikâyet olduğu zaman öyle bir iki sefer gelecekler. O kadar diyorum. Başka bir işlem yapmazlar. Ama emniyet açısından aynı şeyi söyleyemiyorum.

Kişi-4: Yani şimdi saat 4'e kadar açık olduğumuz zaman müzik de açık olacak. Etraftan illaki şikâyet gelecek.

Kişi-2: Kesin gelir.

Bunun üzerine işletme sahipleri, polis geldiğinde gösterebilecekleri bir belge bulunması gerektiğini söyledi. Konuşmada gece kulübü veya canlı müzik ruhsatı için başvuru yapılması ve başvuru numarasının gerektiğinde kolluk kuvvetlerine gösterilmesi planlandı.

"BU İLÇENİN BÜROKRASİSİYLE GÖRÜŞ, OLDURUĞU VARSA OLDURALIM"

Telefon görüşmesine katılan Kişi-4 ise işin belediye bürokrasisi üzerinden çözülmesini istediğini açıkça söyledi.

Kişi-4: Bulut kardeşimize dedim ki ben abileri tanımıyorum. Ben biraz bu konuda yabancıydım. Bu ilçenin bürokrasisiyle bir görüş. Eğer oluru varsa veya olduruğu varsa olduralım.

Kişi-2: Tamam.

Kişi-4: İşimizi kolaylaştıralım.

Kişi-2: Hafta sonunda çalışacağız bunun üstünde. Pazartesi en geç biz size haber vereceğiz.

Kişi-4: Dediğimiz gibi, yolu yordamı olmayan hiçbir iş yok.

Kişi-2: Biliyorum.

Kişi-4: Biz bu işlerin içinden geliyoruz.

Kişi-2: Biliyorum, biz de o işleri yapıyoruz.

Kişi-4: Aynen öyle abi. Olmaz diye bir şey yok.

"BELEDİYE BİZE ES GEÇSİN"

Ses kaydında en dikkat çekici bölümlerden biri de işletmenin ruhsat işlemleri tamamlanıncaya kadar belediyenin denetim konusunda kendilerine kolaylık sağlamasının istendiği konuşma oldu.

Kişi-1, gece kulübü ruhsatına başvuracaklarını belirterek yaklaşık 2-2,5 aylık dönemde belediyenin işletmeye işlem yapmamasını istedi.

Kişi-1: Beklentimiz de şu. Belediyeden de açık açık her şeyi konuşayım artık. Bizim işimizin seyri 2-2,5 ayda belli olur zaten. Bu 2-2,5 ayda belediye bize es geçsin. Siz de emniyeti bir şekilde o geçici, elimizdeki evraklarla, "ekmek paramız" gibi üslupla ötelemeye çalışacağız. Sezonu atlatmaya çalışacağız.

Kişi-1, bu sürede işletmeye karışılmaması için üst kademeden destek gerektiğini de açıkça söyledi:

Kişi-1: O süre zarfında olursa ne âlâ. Olmazsa bize karışılmaması için devreye kim girecek? Bu sen olamazsın, abi de olamaz. Bu yukarıdan temas lazım ki selamet olsun. Doğrusu bu.

Kişi-2: Ben sana söyleyeceğim. Bu iş oluyor veya olmuyor diyeceğim. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Neyse doğrusu onu konuşalım. Ne sen mağdur ol ne biz mağdur olalım.

"İMARLA İLGİLİ ÇÖZERİZ"

Konuşmanın ilerleyen bölümünde Kişi-1, kendi ruhsat işi dışında belediyeden hangi işlerin çözülebileceğini sordu.

Kişi-1: Başka ne iş yapabiliriz? Bana iş söyleyin. Bizim çevremiz var. İmarla ilgili...

Kişi-2: İmarla ilgili çözeriz.

Ardından imarsız alanlar, otel ve apart otel ruhsatları ile yapı kullanım belgeleri konuşuldu. Kişi-2, bazı işlerin mevcut ortam nedeniyle bekletilmesi gerektiğini ancak başka işlemlerin sonuçlandırılabileceğini söyledi.

Kişi-1: Abi, siz sakat dönemde imarda iş bitirdiniz.

Kişi-2: Ya o başka. Onları bitiririz. Bazı işler var hemen, anında olur. Bazı işler var olmuyor. Yine bitiririz, sen iş iste. O tarz işleri bitiririz.

"ÇORBAYI VERİRSEN YIKILMAZ"

Görüşmede kaçak yapı ve yıkım işlemleri de gündeme geldi. Kişi-3'ün kullandığı ifade tutanağa dikkat çekici şekilde yansıdı.

Kişi-3: Balkon yapıyorsun, teras yapıyorsun kaçak mesela örneğin.

Kişi-1: Onu zaten yapıyor insanlar.

Kişi-3: İşte tutanak tutuyorlar, yıkıyorlar.

Kişi-1: Ama yıkılmıyor.

Konuşmanın devamında Kişi-3 şu ifadeyi kullandı:

Kişi-3: Çorbayı verirsen yıkılmaz vallahi. Sana kanımız ısındı, yoksa bu kadar uğraşmazdım.

Bunun üzerine Kişi-1, belediye içinde kime ne kadar ödeme yapılacağını sordu.

Kişi-1: Ne kadar mal olur abi bu iş bize? Yani içeride kime ne vereceğiz mesela bu iş olsa?

Kişi-2: Vallahi onu söyleyecekler abi.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ FURKAN'IN ADI GEÇTİ

Kişi-2, yapılacak işin Fen İşleri Müdürü Furkan'a iletileceğini söyledi. Kişi-1'in "Furkan kim?" sorusuna "Fen İşleri Müdürü" yanıtı verildi.

Ardından şu konuşma geçti:

Kişi-1: Fen İşlerinin gücü yetmez ona.

Kişi-2: O ne derse o oluyor başkandan sonra.

Kişi-1: Başkandan sonra?

Kişi-2, belediyede çok sayıda işi takip ettiklerini de öne sürerek aynı gün üç ruhsat aldığını söyledi.

Kişi-2: Yapıyoruz bir sürü iş. Bak bugün daha yeni geldik belediyeden. Yapmıyoruz diye bir şey yok. Bir dünya işimiz var. Senin iş biraz alengirli.

Kişi-1: Evet.

Kişi-2: Bugün üç tane ruhsat aldım işte.

Kişi-1: Ne ruhsatı mesela?

Kişi-2: Oturma, iş yeri ruhsatı.

"2-3 MİLYONDAN AŞAĞI OLMAZ, 1 MİLYON BİZE YAZARSINIZ"

Kayıtlardaki para pazarlığı yeni tutanakta daha da açık hâle geldi. Taraflar büyük ruhsat işlerinden kazanılacak parayı konuşurken Kişi-2, işlemin maliyetinin milyonlarca lirayı bulacağını söyledi.

Kişi-1: Bana deyin ki büyük iş getirin. Büyük iş. Ne olur?

Kişi-3: Otel ruhsatı getir.

Kişi-2: Rezidans.

Kişi-3: Rezidans getir.

Kişi-1: Abi, ondan da yukarıda çok koparır.

Kişi-2: Koparıyor.

Kişi-3: Koparıyor zaten canım, bu işler böyle.

Ardından Kişi-2 şu ifadeleri kullandı:

Kişi-2: Sizin bu iş olacak olursa sizin maliyetiniz yine 2-3 milyondan aşağı olmaz.

Kişi-1: Vallahi iyi, biz razıyız.

Kişi-2: 1 milyon bize yazarsınız.

Kişi-1: Harbi mi?

Kişi-1, işin çözülmesi hâlinde para konusunda anlaşabileceklerini söyledi:

Kişi-1: Sıkıntı yok. Tek sen bu işi çöz. Sen bu işi çöz, otururuz konuşuruz.

Kişi-2: Konuşuruz ya, yeter çözülecek olsun.

Kişi-3: Yeter ki çözülsün.

Kişi-2: Parayı düşünmüyorum, yeter çözülsün.

"YA ATEŞLERİZ"

Ses kaydının sonunda Kişi-1, zaman kaybetmek istemediğini ve resmî ruhsat çıkmasa bile belediye içinden destek beklediğini yeniden söyledi.

Kişi-1: Ya aslında bir belgedir ha.

Kişi-2: Senin dediğin belgeler öyle basit değil ama.

Kişi-1: Biz de basit değiliz abi, sen sıkıntı yapma.

Kişi-2: Biz size basitsiniz demedik ama.

Kişi-1: Hayır, anlamadım. Ya ateşleriz.

Kişi-3: Para konusunda sıkıntı yok diyor yani.

Kişi-1: Parada sıkıntı yok fakat zamanda sıkıntı var.

Kişi-1, ruhsat verilmemesi ihtimalinde bile belediye içinden destek beklediğini şu sözlerle anlattı:

Kişi-1: Ya belge verilmeyecek, içeriden biz destekleneceğiz. Emniyete karşı da bizim geçici, bir başvuru belgesiymiş gibi onlara ibraz edebileceğimiz bir şey olmalı elimizde.

Kişi-2: İşimiz en son onlara kalsın. Biz ilk önce işin öbür tarafına bakalım.

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