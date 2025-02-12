Galatasaray’dan son günde Eren Elmalı hamlesi!

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Eren Elmalı'yı transferin son gününde bitirdi. Daha önce Trabzonspor'la iki kez anlaşmaya varan ancak ödeme planındaki sorunlar nedeniyle masadan kalkan Sarı-Kırmızılılar dün sabah birkez daha kapıyı çaldı.



Bu kez taraftar arasında 3.5 milyon Euro karşılığında kesin mütabakat sağlandı. Galatasaray'a transfer olmayı çok isteyen Eren Elmalı 2 aylık alacağını bırakırken, akşam saatlerinde Trabzonspor kulüp binasına giderek gerekli evrakları imzaladı.

Sonrasında Galatasaray, Eren Elmalı'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın 3.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki milli futbolcunun bugün İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.