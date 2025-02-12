Fenerbahçe’ye Gabriel Souza şoku!

Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen Gabriel Souza'nın transferi için hem oyuncu ile hem de kulübü ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-Lacivertliler, Souza'nın kiralık transferi için de Kasımpaşa ile el sıkışmıştı.



Ancak 20 yaşındaki Brezilyalı golcünün transferi son dakikada iptal oldu. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olması gerekiyor. Eğer ameliyat olursa 8-10 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe oyuncunun sözleşmesini sağlık kontrolünü geçemediği için iptal etme kararı aldı.



Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızla 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı. 1.90 metrelik boyuyla dikkat çeken Souza, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta sahne aldı ve 1 gollük performans gösterdi.

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