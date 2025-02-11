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Cimbom ara transferde 5. hamleyi yaptı! Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı

Nice maçına çıkmayan Frankowski önceki gün de idmana katılmak istemeyince Lens bu transfere onay vermeye mecbur kaldı. 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonu olan Polonyalı KAP’a bildirildi. Frankowski akşam İstanbul’a geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Cimbom ara transferde 5. hamleyi yaptı! Przemyslaw Frankowski’de mutlu sona ulaştı

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    Ara transferde bombaları patlatan Galatasaray durmuyor. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un ısrarla takımda görmek istediği Przemyslaw Frankowski'yi de kadrosuna kattı.

    Yönetim, Lens formasını giyen Polonyalı kanat oyuncusu ile 1 hafta önce anlaşmaya varmıştı. Ancak Fransız kulübünün Frankowski'yi bırakmak istememesi sonrası pazarlıklar tıkanma noktasına gelmişti. Lens'in son oynadığı Nice maçında kendi isteğiyle forma giymeyen 29 yaşındaki futbolcu önceki gece Fransız kulübünün yetkilileri ile yaptığı görüşmede idmanlara çıkmayacağını net şekilde dile getirdi.

    Frankowski'nin, "Galatasaray'a gitmeyi çok istiyorum. Artık bu takıma faydalı olamam" dediği ve bu sözlerin ardından Lens'in inadının kırıldığı belirlendi. KAP'A bildirilen Frankowski için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Futbolcuya bu sezon için 900 bin euro verilecek. Frankowski'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu 7 milyon Euro olacak. G.Saray şarta bağlı satın alma opsiyonu kullanılırsa 3 sezonda her sezon için futbolcuya 1 milyon 700'er bin Euro ödenecek.

    29 NUMARA GİYECEK
    Yeni transfer Frankowski'nin boşta olan 29 numaralı formayı talep ettiği belirlendi. Frankowski bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.

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