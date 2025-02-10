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Przemyslaw Frankowski resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

Ara transfer döneminde kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina takviyeleri yapan Cimbom, 5. hamlesini Fransa'dan yaptı. Sarı kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'nin geçici transferi konusunda görüşmelerin başladığını yaptığı bildirimle duyurdu.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:20 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:27
Przemyslaw Frankowski resmen Galatasaray’da! KAP’a bildirildi

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    Galatasaray, transfer listesinde bulunan Przemyslaw Frankowski için Lens ile görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi. Anlaşmanın kiralık olarak yapılacağı ifade edildi.

    Sarı - kırmızılılardan şu açıklama yapıldı; "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

    Przemysław Adam Frankowski (AFP)Przemysław Adam Frankowski (AFP)

    PRZEMYSłAW ADAM FRANKOWSKİ KİMDİR?

    Przemysław Frankowski, 12 Nisan 1995'te Gdańsk, Polonya'da doğan profesyonel bir futbolcudur. 1,75 metre boyundaki oyuncu, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Lechia Gdańsk altyapısında başlayan Frankowski, 2021 yılından bu yana Fransa Ligue 1 takımlar��ndan RC Lens forması giymektedir. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirtilmektedir.

    Frankowski, Polonya millî takımıyla 47 maçta görev almış ve 3 gol kaydetmiştir. Kulüp kariyerinde ise RC Lens ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

    Bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 5 gol atıp 2 de asist yapmıştır.

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