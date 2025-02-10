Karadeniz’de büyük fırtına bekleniyor: Şenol Güneş’in planı agresif oyun!

Trabzon Eyüp'ü yenerek hem istikrar yakalamak hem de kupadaki moral bozukluğunu unutmak istiyor. Bordo- Mavililer'de bu karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Arif ve Draguş ile kart cezalısı olan Eren ve Mendy forma giyemeyecek. Güneş, kadroda bazı mecburi değişikliklerin oyun anlayışına uygun hamleler de yapacak. Tecrübeli teknik adam, taraftarın da desteğini alarak ilk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almayı hedefliyor. Ortada Umut ve Ozan Tufan ikilisinin birlikte görev yapması bekleniyor. Ofansif orta sahada ise Cham ile Sikan arasında bir tercih yapılacak. Fırtına son olarak İskenderun ile Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalmıştı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Ozan Tufan; Uğurcan, Banza, Okay ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç, sarı kart ceza sınırında yer alan isimler. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

ZUBKOV FORMAYI İSTİYOR

Olexandr Zubkov, İskenderunspor maçında oyuna 2. yarıda dahil olmuş ve iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu, Eyüpspor maçında da süre almak istiyor. Ukraynalı futbolcu, sağ kanatta Edin Visca, sol kanatta ise Nwakaeme gibi 2 önemli isimle rekabet içinde.