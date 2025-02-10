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Karadeniz'de büyük fırtına bekleniyor: Şenol Güneş’in planı agresif oyun!

Kupada berabere kalan Trabzon’un hocası Güneş, Eyüp maçına farklı bir oyun anlayışı ile çıkacak. Tecrübeli hoca taraftarın desteğiyle ilk dakikadan itibaren rakibine saldıran bir takım istiyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Karadeniz’de büyük fırtına bekleniyor: Şenol Güneş’in planı agresif oyun!

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    Trabzon Eyüp'ü yenerek hem istikrar yakalamak hem de kupadaki moral bozukluğunu unutmak istiyor. Bordo- Mavililer'de bu karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Arif ve Draguş ile kart cezalısı olan Eren ve Mendy forma giyemeyecek. Güneş, kadroda bazı mecburi değişikliklerin oyun anlayışına uygun hamleler de yapacak. Tecrübeli teknik adam, taraftarın da desteğini alarak ilk dakikadan itibaren rakibi baskı altına almayı hedefliyor. Ortada Umut ve Ozan Tufan ikilisinin birlikte görev yapması bekleniyor. Ofansif orta sahada ise Cham ile Sikan arasında bir tercih yapılacak. Fırtına son olarak İskenderun ile Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalmıştı.

    5 FUTBOLCU SINIRDA
    Ozan Tufan; Uğurcan, Banza, Okay ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç, sarı kart ceza sınırında yer alan isimler. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

    ZUBKOV FORMAYI İSTİYOR
    Olexandr Zubkov, İskenderunspor maçında oyuna 2. yarıda dahil olmuş ve iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu, Eyüpspor maçında da süre almak istiyor. Ukraynalı futbolcu, sağ kanatta Edin Visca, sol kanatta ise Nwakaeme gibi 2 önemli isimle rekabet içinde.

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