Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşmayı onayladı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma ele alındı.

Bakanlar Kurulu, iki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasının onaylanmasına karar verdi. Böylece Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi yönündeki onay sürecinde Suudi Arabistan tarafındaki aşama da tamamlanmış oldu.