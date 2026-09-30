Suudi Arabistan kapılarını açtı: Vize çilesi bitti! 90 günlük tam muafiyet resmen onaylandı
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşmayı onayladı. 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan anlaşma kapsamında söz konusu pasaport sahipleri, 180 günlük süre içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf olacak.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşmayı onayladı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma ele alındı.
Bakanlar Kurulu, iki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasının onaylanmasına karar verdi. Böylece Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi yönündeki onay sürecinde Suudi Arabistan tarafındaki aşama da tamamlanmış oldu.
ANLAŞMA 6 MAYIS'TA ANKARA'DA İMZALANDI
Türkiye ve Suudi Arabistan, söz konusu anlaşmayı 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından imzalamıştı.
Anlaşma, iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulmasını öngörüyor.
TÜRKİYE TARAFINDA DA ONAYLANMIŞTI
Anlaşmanın imzalanmasının ardından Türkiye'deki onay süreci de tamamlandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, anlaşmanın kapsamına giren pasaport sahiplerinin karşılıklı olarak belirlenen şartlar çerçevesinde vizeden muaf tutulacağı belirtildi.
180 GÜNDE 90 GÜN VİZE MUAFİYETİ
Düzenlemeye göre diplomatik ve hususi pasaport hamilleri, her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için karşı tarafın ülkesine vizesiz giriş yapabilecek.
Vize muafiyeti; diğer ülkeye girişin yanı sıra ülkeden transit geçiş, ülkeden çıkış ve geçici olarak kalış işlemlerini de kapsayacak.
Böylece Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik seyahat prosedürlerinin karşılıklı olarak kolaylaştırılması hedefleniyor.