RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE MOBBİNG İDDİASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; şüpheliler hakkında "Mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarının yer aldığı bildirildi. Dosya kapsamındaki MASAK ve HTS kayıtları, açık kaynak taramaları, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi raporları doğrultusunda MHK yöneticileri, hakemler ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER YAKALANDI Eş zamanlı baskınlarda Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Dernek Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yakalandı.

Hakem soruşturmasında gözaltına alınan isimler (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, hakem klasman ve atama listelerine yapılan müdahaleleri, liste dışı bırakılan isimleri ve kurul içerisindeki çekişmeleri gözler önüne serdi. Şüpheli Ferdi Karadoruk ile "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı İl Hakem Kurulu yetkilisi arasındaki mesajlaşmalarda sınav soruları, koşularda usulsüzlük iddiaları, hakem liste pazarlıkları ve bazı isimlerin üzerinin çizilmesine yönelik skandal ifadeler yer aldı.

Ferdi Karadoruk (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Dosyadaki mesaj dökümleri, organizasyon içerisindeki liste pazarlıklarını ve hakem atamalarına yönelik müdahale girişimlerini detaylarıyla ortaya koydu.

"DAHA DÜN PAYLAŞIM YAPTI, KOPAR KAFASINI GİTSİN"

20 Aralık 2024 tarihli mesaj dökümlerine göre, "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı kişinin gönderdiği liste üzerine Ferdi Karadoruk, "Erdem Onur", "Abdurrahman Duman", "Davut Serhat" ve "Serkan Erekin" isimlerini sıralayarak "Bu 4'lüyü çıkartalım" teklifinde bulundu.

Karadoruk, mesajının devamında Serkan Erekin isimli hakemi kastederek "Daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandı ve söz konusu isimlerin elenmesini talep etti. İHK yetkilisinin ise bu duruma "Dikkat edelim, çıkarmayalım hemen" yanıtını verdiği tutanaklara yansıdı.

ʺEmre Abi İhkʺ ile Ferdi Karadoruk'un yazışmaları

Süreç üzerindeki etkinliğini artırmak istediğini gizlemeyen Karadoruk, "Buranın kontrolü bizzat bende olsun abi. Sen bize bırak" mesajını attı. İHK yetkilisinin İsmail ve Kenan isimli kişileri hatırlatması üzerine ise Karadoruk, "Onlar perdenin önü, arkasını bizde" yanıtını vererek kurul içindeki gölge yönetimi açık etti.