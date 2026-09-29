Hakem soruşturmasında WhatsApp bombası! Ferdi Karadoruk'un mesajları dosyada: Hepsi 100 alacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hakem soruşturmasında dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, hakem klasman listelerine yapılan müdahaleleri ve kurul içerisindeki gölge yönetimi açığa çıkardı. ŞüpheliTürkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ile "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı İl Hakem Kurulu yetkilisi arasındaki mesajlaşmalarda; sınav sorularından fiziksel yeterlilik testlerindeki usulsüzlük iddialarına ve liste pazarlıklarına kadar skandal ifadeler yer aldı.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE MOBBİNG İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; şüpheliler hakkında "Mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarının yer aldığı bildirildi. Dosya kapsamındaki MASAK ve HTS kayıtları, açık kaynak taramaları, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi raporları doğrultusunda MHK yöneticileri, hakemler ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.
ÜST DÜZEY İSİMLER YAKALANDI
Eş zamanlı baskınlarda Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Dernek Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yakalandı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, hakem klasman ve atama listelerine yapılan müdahaleleri, liste dışı bırakılan isimleri ve kurul içerisindeki çekişmeleri gözler önüne serdi. Şüpheli Ferdi Karadoruk ile "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı İl Hakem Kurulu yetkilisi arasındaki mesajlaşmalarda sınav soruları, koşularda usulsüzlük iddiaları, hakem liste pazarlıkları ve bazı isimlerin üzerinin çizilmesine yönelik skandal ifadeler yer aldı.
Dosyadaki mesaj dökümleri, organizasyon içerisindeki liste pazarlıklarını ve hakem atamalarına yönelik müdahale girişimlerini detaylarıyla ortaya koydu.
"DAHA DÜN PAYLAŞIM YAPTI, KOPAR KAFASINI GİTSİN"
20 Aralık 2024 tarihli mesaj dökümlerine göre, "Emre Abi İhk" olarak kayıtlı kişinin gönderdiği liste üzerine Ferdi Karadoruk, "Erdem Onur", "Abdurrahman Duman", "Davut Serhat" ve "Serkan Erekin" isimlerini sıralayarak "Bu 4'lüyü çıkartalım" teklifinde bulundu.
Karadoruk, mesajının devamında Serkan Erekin isimli hakemi kastederek "Daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandı ve söz konusu isimlerin elenmesini talep etti. İHK yetkilisinin ise bu duruma "Dikkat edelim, çıkarmayalım hemen" yanıtını verdiği tutanaklara yansıdı.
Süreç üzerindeki etkinliğini artırmak istediğini gizlemeyen Karadoruk, "Buranın kontrolü bizzat bende olsun abi. Sen bize bırak" mesajını attı. İHK yetkilisinin İsmail ve Kenan isimli kişileri hatırlatması üzerine ise Karadoruk, "Onlar perdenin önü, arkasını bizde" yanıtını vererek kurul içindeki gölge yönetimi açık etti.
SINAV SORULARI VE "B PLANIM VAR" MESAJI: HEPSİ 100 ALACAK
Tutanaklara yansıyan 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, hakem adaylarının gireceği yazılı sınavlar ve oluşturulacak klasman listeleri tartışıldı. Ferdi Karadoruk'un "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar abi?" sorusuna İHK yetkilisi "Hiçbir fikrim yok" cevabını verdi.
Karadoruk ise yanıt olarak videoları hallettiğini, "gençlik davasına baş koymuş neferler olarak" hazırlanan iki listeye de itiraz olunmayacağını belirterek "Bu liste çok kritik abi, Avrupa yakasının hakemlerde yaş ortalamasına bak" değerlendirmesinde bulundu. Karadoruk, 22 Aralık 2024 tarihli mesajında ise sürecin kontrol altında olduğunu iddia ederek "Her zaman B planım vardır abi ;)", "Hepsi 100 alacak." ifadelerini kullandı.
FERDİ KARADORUK HAKKINDAKİ İLK İDDİA DEĞİL
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ile ilgili 2024 yılında da iddialar gündeme gelmişti.
Karadoruk'un, "Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak. Sorular bunlar. Sizden başkasından duyarsam 'ağzınıza s..arım!" mesajını attığı iddia edilmişti.
Hakem Göktuğ Hazar Erel'in, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın." yazdığı, Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam." yanıtını verdiği anlaşıldı.
Göktuğ Hazar Erel'in yine 19 Mayıs 2025 tarihli mesajında da soruları atacağını hatırlattığı Karadoruk'un "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim." yazdığı belirlendi.
KOŞAMAYAN HAKEME "KOŞTU" RAPORU İDDİASI
Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan birini ise fiziksel yeterlilik testlerindeki usulsüzlük iddiaları oluşturdu. Ferdi Karadoruk, kurul içinde bilgi sızıntısı olduğunu savunarak İHK yetkilisine şu mesajları gönderdi:
"Koşu yapmayı bile beceremeyen, koşmamış adamı koştu diye kenara çekip yetmedi bir listeye alan adama soracaksın bunu. Kusura bakma, sen ekibindeki bir adama bunu kanıtsız diyemezsin. Sen kurulun içindeki hainleri temizlemezsen daha çok yazarlar abi... Bak sana diyorum, o koşamadığı halde koştu gösterilen çocuk olayını da patlatacaklar."
İHK yetkilisi ise söz konusu iddialar karşısında "Kurulumda hain yok. Bilerek yaptığına dair bir şey de yok. İnsani bir durum, yanılabilir" diyerek yanıt verdi. Yetkili, Karadoruk'un müdahalelerinden rahatsızlığını da dile getirerek "Biz bu çocukları gelecek vaat ettiği için yetiştirdik ve oraya attık. Ama senin bu işlerden uzak durup sosyal tarafta kalman lazım" ikazında bulundu.
KURTLAR VADİSİ REPLİĞİ: HALKIN KELLE İSTİYOR KARAHANLI
Soruşturma dosyasında, sosyal medyaya sızan haberler sonrası Karadoruk'un gösterdiği sert tepkiler de yer aldı. Yusuf Selim Doğru isimli şahsın diğer hakemlerle ve kurulla yaşadığı diyalogları aktaran Karadoruk, kurul yönetimine yönelik baskısını şu sözlerle sürdürdü:
"Halkın kelle istiyor Karahanlı kalemi kırılmış kişileri daha fazla tutma... Biz dava adamıyız, bedel de öderiz bedel de ödetiriz abi. Sana düşen, dava arkadaşlarına, sana ihanet eden kişileri temizlemek abi".
Soruşturma dosyasındaki dökümlere yansıyan bir diğer diyalogda ise listeden çıkarılan bir hakemin mağduriyetini dile getirerek İlhan Erdem'i aradığı belirtildi. Hakemin, "Hakkımı helal etmiyorum, senin yüzünden ben listeye giremedim" dediği kayıtlara geçti.
Karadoruk'un bir kişiye, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak hakkında gönderdiği mesajda, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin." şeklinde yazdığı anlaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Öte yandan gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un operasyondan bir gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma, "Bizi kim alabilir" şarkısını eklediği görüldü.
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